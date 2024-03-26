Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Vietnam Pasang Sesajen di Stadion My Dinh Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |09:30 WIB
Vietnam Pasang Sesajen di Stadion My Dinh Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Vietnam pasang sesajen di Stadion My Dinh jelang lawan Timnas Indonesia? (Foto: Facebook VFF)
A
A
A

VIETNAM pasang sesajen di Stadion My Dinh jelang melawan Timnas Indonesia di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB? Dalam unggahan di akun Instagram @ngapak.football, terlihat ada sebuah pria yang duduk di tribun bagian belakang gawang Stadion My Dinh.

Di area tempat si pria tersebut duduk, terdapat sejumlah barang yang diduga sebagai sesajen. Ditempatkannya benda ini di Stadion My Dinh sebagai salah satu upaya Timnas Vietnam menumbangkan Timnas Indonesia di kandang sendiri?

Vietnam diduga pasang sesajen di Stadion My Dinh. (Foto: Instagram/@ngapakfootball)

(Vietnam diduga pasang sesajen di Stadion My Dinh. (Foto: Instagram/@ngapakfootball)

“Biyuung Vietnam pasang sajen di stadion son. Kuat dukun Indonesia apa Vietnam nih besok,” tulis akun Instagram @ngapak.football.

Skuad Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam– dalam posisi terjepit saat ini. Dibilang begitu karena dalam tiga laga awal di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Nguyen Tien Linh dan kawan-kawan hanya mengemas tiga angka.

Alhasil, skuad asuhan Philippe Troussier berada di posisi tiga klasemen Grup F dengan tiga angka, terpaut satu poin dari Timnas Indonesia di tempat kedua, atau batas akhir tim yang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Karena itu, hanya kemenangan yang akan membuat jalan Timnas Vietnam lolos ke babak selanjutnya. Jika imbang atau kekalahan yang dialami Timnas Vietnam, skuad Golden Star Warriors hampir pasti gagal lolos ke babak selanjutnya.

