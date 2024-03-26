Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Tanpa Pratama Arhan dan Ivar Jenner: Menanti Magis Thom Haye!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |09:02 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Tanpa Pratama Arhan dan Ivar Jenner: Menanti Magis Thom Haye!
Ivar Jenner absen di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam malam ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion My Dinh, Selasa (26/3/2024) pukul 19.00 WIB akan diulas Okezone.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kehilangan sejumlah pemain andalannya jelang laga penting ini. Ivar Jenner dipastikan absen karena harus menjalani perawatan di Jakarta efek terserang demam.

Ivar Jenner (17) masih dirawat di Jakarta. (Foto: PSSI)

(Ivar Jenner (17) masih dirawat di Jakarta. (Foto: PSSI)

Selain Ivar Jenner, pemain andalan lain yang dikabarkan absen adalah Pratama Arhan. Fullback kiri milik Suwon FC itu dikabarkan terserang demam berdarah.

Untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Ivar Jenner, Shin Tae-yong dapat mengandalkan pemain debutan Thom Haye. Gelandang SC Heerenveen ini sudah tersedia setelah pada Senin 18 Maret 2024 mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI). Thom Haye diharapkan dapat mengeluarkan daya magis di laga debutnya.

Sementara untuk Pratama Arhan, Shin Tae-yong masih memiliki dua pemain alternatif, yakni Nathan Tjoe-A-On dan Edo Febriansah. Nathan Tjoe belum menunjukan kelasnya saat Timnas Indonesia bersua Timnas Vietnam pada Kamis, 21 Maret 2024 malam WIB.

Harapannya di laga malam ini, pemain milik SC Heerenveen itu menunjukan kepantasannya dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Lantas, formasi apa yang akan digunakan pelatih Shin Tae-yong?

Halaman:
1 2
      
