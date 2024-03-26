Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ragnar Oratmangoen Tak Sabar Debut dengan Timnas Indonesia di Vietnam: Insya Allah Jadi Kenangan Indah

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |05:18 WIB
Ragnar Oratmangoen Tak Sabar Debut dengan Timnas Indonesia di Vietnam: Insya Allah Jadi Kenangan Indah
Ragnar Oratmangoen kala berlatih bersama skuad Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
HANOI – Pemain anyar naturalisasi Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, nantikan momen debutnya dengan Timnas Indonesia saat menghadapi Timnas Vietnam di laga keempat putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia pun optimis momen debutnya akan jadi kenangan indah.

Ya, Ragnar Oratmangoen pun sudah tak sabar untuk bisa tampil bersama Timnas Indonesia. Menurutnya, bisa debut bersama Skuad Garuda, akan menjadi kenangan indah bagi pemain yang sedang memperkuat klub Divisi Pertama Liga Belanda, Fortuna Sittard, tersebut.

Ragnar Oratmangoen

"Saya sangat senang, bangga bisa berada di sini. Saya harap saya bisa mendapatkan debut saya bersama Timnas di Vietnam. Insya Allah bisa menjadi kenangan yang indah untuk saya," kata Ragnar Oratmangoen, dikutip dari laman resmi PSSI, Selasa (26/3/2024).

Timnas Indonesia sendiri sedang menjalani persiapan jelang menghadapi Vietnam. Ragnar Oratmangoen menjelaskan bahwa dirinya terus berusaha untuk tetap bugar dan terhindar dari serangan penyakit.

Pasalnya kini, sejumlah pemain Timnas Indonesia kini mengalami sakit. Meski begitu, pemain berusia 26 tahun itu tetap yakin skuad Garuda bisa kembali bermain bagus di laga nanti.

"Persiapannya berjalan baik, saya berusaha tetap bugar dan tidak sakit. Sejauh ini masih melakukan beberapa latihan fisik dan siap untuk menghadapi pertandingan," jelas Ragnar.

"Mereka bermain cukup baik saat di Jakarta, tapi saya yakin kita masih bisa bermain bagus," lanjutnya.

