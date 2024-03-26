Arema FC vs Persebaya Surabaya: Widodo C Putro Belum Tentukan Susunan Pemain

MALANG - Pelatih Arema FC, Widodo Cahyono Putro, mengungkapkan, tak ada persiapan khusus jelang laga kontra Persebaya Surabaya. Selain itu, siapa-siapa yang akan masuk starting line-up juga belum ditentukan.

Laga penuh gengsi antara Arema FC vs Persebaya Surabaya akan berlangsung pada Rabu 27 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Duel itu dijadwalkan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

"Kami belum bisa, kami lihat perkembangannya enggak bisa wah besok, tapi kami bisa menyiapkan. Kami menyiapkan semua pemain tidak hanya satu pemain saja," kata Widodo, dikutip pada Selasa (26/3/2024).

Pelatih asal Cilacap ini juga masih merahasiakan skuad yang akan dipasangnya di laga Derby Jawa Timur ini. Saat, ini ia meminta seluruh anak asuhnya berlatih maksimal, supaya bisa dipercaya mendapat satu tempat di laga tersebut.

"(Penentuan starting line-up dari latihan) ya kita lihat saja enggak ada yang pakem. Enggak ada, prinsip saya semua harus paham taktikal, semua harus paham chemistry-nya sama siapa saja," ujar pelatih berusia 53 tahun.

Widodo juga sudah mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak asuhnya di laga sebelumnya. Selain itu, untuk mengatasi persoalan tekanan di laga derby, ia menyerahkan ke masing-masing pemain untuk mengatasinya.