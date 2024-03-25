Liga 1 2023-2024: Widodo C Putro Pastikan Arema FC Tak Gentar Hadapi Persebaya Surabaya

MALANG - Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Derby Jawa Timur di Liga 1 ini menjadi kesekian kalinya digelar, dalam beberapa musim kompetisi terakhir. Rivalitas kedua tim membuat Derby Jatim, ini sarat akan gengsi.

Tapi Pelatih Arema FC, Widodo C Putro memandang hal berbeda. Melawan Persebaya bagi Widodo, sama seperti laga-laga melawan tim sebelumnya.

"Saya sebagai pelatih biasa saja (menghadapi Persebaya), menjalani setiap pertandingan melawan siapa pun," kata Widodo, pada Minggu malam (24/3/2024).

Bagi Widodo, laga melawan Persebaya sama halnya melawan Persita Tangerang dan Bhayangkara FC, atau laga-laga sebelumnya, yang sama-sama penting. Apalagi tim kebanggaan masyarakat Malang ini masih belum aman secara hitung-hitungan kalkulasi poin.

"Ya, karena posisi kita nggak aman. Kemarin juga melawan Persita saya yang menaikkan. Saya nggak mau kalah sama dia, tapi dua menit dua gol, cuma kan kesalahan lagi," ungkap pelatih asal Cilacap ini.

Makanya ia menekankan pemainnya untuk fokus ke faktor teknis dan taktikal di lapangan. Tidak memikirkan hal-hal lain di luar pertandingan, termasuk sarat adu gengsi antar kedua tim dari Jawa Timur ini.