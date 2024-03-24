Berapi-api Tatap Duel Arema FC vs Persebaya Surabaya, Mikael Tata Siap Kalahkan Mantan Tim

MALANG – Pemain Persebaya Surabaya, Mikael Alfredo Tata, berapi-api menatap laga melawan Arema FC dalam pekan ke-30 Liga 1 2023-2024. Dia memastikan siap membantu Persebaya mengalahkan mantan timnya, Arema FC.

Mikael Tata siap diturunkan melawan mantan timnya Arema FC. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu mengatakan siap mengikuti instruksi dari pelatih untuk membantu Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- meraih kemenangan.

"Saya akan mengikuti instruksi apa pun dari pelatih. Materi yang diberikan di sesi latihan akan saya terapkan saat melawan Arema FC," kata Mikael dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Minggu (24/3/2024).

Diketahui, Mikael sempat membela Singo Edan -julukan Arema FC- pada putaran pertama Liga 1 2023-2024. Pemain berusia 19 tahun itu bahkan sempat diturunkan saat Arema FC kalah dari Persebaya (1-3) pada 23 September 2023.

Pengalamannya bermain untuk Singo Edan membuat Mikael mengetahui kekuatan mantan timnya. Namun, dia bersikap profesional dan ingin mengantar Persebaya Surabaya untuk meraih kemenangan.

"Saya rasa semua pemain wajib diwaspadai. Pokoknya besok kita akan menampilkan permainan terbaik yang ngotot dan ngeyel,” ujar Mikael.