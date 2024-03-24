Laga Arema FC vs Persebaya Surabaya Digelar Tanpa Penonton, Widodo C Putro Minta Doa Aremania

MALANG - Pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya resmi digelar tanpa penonton. Pertandingan pekan 30 Liga 1 musim 2023-2024 itu bakal berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Rabu malam (27/3/2024) pada pukul 20.30 WIB.

Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro menyatakan, sebenarnya kehadiran pemain ke-12 atau suporter apalagi di saat laga penting melawan Persebaya Surabaya, dan harus berjuang dari zona degradasi amatlah penting.

"Ya tentunya untuk pemain ke-12 kita. Tapi kita ya nggak bisa lihat situasi kayak gini," ucap Widodo, usai memimpin latihan tim Arema FC, pada Sabtu malam (23/3/2024).

Tapi bila kehadiran penonton di laga tersebut dilarang ia tak mempermasalahkannya. Baginya tim juga telah disiapkan secara teknis untuk menghadapi pertandingan ada atau tidak ada suporter Aremania yang hadir, karena terbentur aturan. Tapi ia meminta bila Aremania tidak bisa hadir mendukung timnya di stadion, ia tetap menginginkan suporter mendoakan dan memberikan komentar positif.

"Kalau nggak bisa ya kita support saja doa, komentarnya yang bagus, membangun tim. Karena nggak bisa kita hanya support dari tim sendiri," kata pelatih asal Cilacap ini

Hal ini penting demi menjaga semangat dan tim, serta mendukung secara moril para pemain berjuang di lapangan. Bila dukungan dari seluruh elemen muncul, maka bukan tidak mungkin tim kebanggaan masyarakat Malang ini bakal lolos dari degradasi.