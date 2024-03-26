Termasuk Putra Legenda Hidup, AC Milan Ingin Uangkan 3 Pemain Senilai Rp683 Miliar

AC Milan ingin menguangkan tiga pemain di bursa transfer musim panas 2024 (Foto: Reuters/David W Cerny)

MILAN - AC Milan berharap dapat meraup uang senilai 40 juta euro (setara Rp683 miliar) dari tiga pemain yang tengah dipinjamkan ke klub lain pada bursa transfer musim panas 2024. Salah satu korban dari tiga pemain itu adalah putra legenda hidup Paolo Maldini, Daniel Maldini.

Rossoneri tengah berupaya mencari dana segara untuk aktivitas di bursa transfer. Sejumlah pemain kabarnya akan dilego demi mendapat uang dan menggaet bidikan berharga miring yang sesuai dengan kebutuhan.

Kiper Mike Maignan termasuk dalam daftar pemain yang akan dijual tim. Lalu, dua pemain lain, Rafael Leao dan Theo Hernandez, juga siap untuk dilego jika ada tawaran yang tepat.

Dikutip dari Football Italia, Selasa (26/3/2024), Milan kabarnya ingin menambah pemasukan dari penjualan tiga pemain yang sedang dipinjamkan ke klub lain. Mereka adalah Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers, dan Maldini!

Milan memproyeksikan uang senilai 29 juta euro (setara Rp495 miliar) dari penjualan De Ketelaere ke Atalanta, klub yang meminjamnya semusim. Kemudian, Bologna diprediksi mengucurkan dana minimal 9 juta euro (setara Rp153 miliar) untuk mempermanenkan Saelemaekers.

Lalu, Milan juga rela menjual Maldini ke Monza dengan perkiraan harga 5 juta euro (setara Rp85,4 miliar). Tentu, nominal-nominal tersebut masih bisa bertambah seturut dengan klausul atau malah berkurang saat negosiasi.