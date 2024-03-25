Takut Lemparan Pratama Arhan, Pelatih Timnas Vietnam Sampai Minta Tolong Staff Pelatih Timnas Jepang

TAKUT lemparan Pratama Arhan, pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, sampai minta tolong staff pelatih Timnas Jepang. Ia mengaku berdiskusi dengan staff pelatih Jepang, yang mana Timnas Jepang pernah dibobol Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 lewat skema lemparan ke dalam Pratama Arhan.

Philippe Troussier mendapat saran untuk sebisa mungkin tidak memberikan Timnas Indonesia situasi lemparan ke dalam. Sebab, Timnas Indonesia jago menciptakan gol dalam situasi ini.

Lemparan ke dalam Pratama Arhan dikenal berbahaya. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Terbukti gol tunggal kemenangan skuad Garuda atas Timnas Vietnam pada Kamis, 21 Maret 2024 malam WIB, tercipta berkat lemparan maut Pratama Arhan.

Saat itu, lemparan Pratama Arhan membentur kaki Vo Minh Trong dan langsung dimanfaatkan Egy Maulana Vikri untuk membobol gawang Timnas Vietnam.

"Tentu saja, kami sudah siap untuk situasi seperti itu. Sebelum pertandingan terakhir, saya juga berbicara dengan beberapa dengan staff pelatih Jepang. Sebab, Jepang juga kemasukan dalam situasi seperti itu di Piala Asia,” kata Philippe Troussier dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Hanoi, Senin (25/3/2024).