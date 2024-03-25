Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20 di Laga Uji Coba Jilid II: Ji Da-bin Selamatkan Garuda Nusantara dari Kekalahan!

HASIL Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20 di laga uji coba jilid II yang berlangsung di Stadion Madya, Senin (25/3/2024) sudah diketahui. Setelah bermain 2x45 menit, Timnas Indonesia U-20 bermain 1-1 dengan Timnas China U-20.

Gol tunggal Timnas Indonesia U-20 diciptakan Ji Da-bin via tembakan first time pada menit 90, atau ketika Timnas Indonesia U-20 tertinggal 0-1. Sebelumnya, Timnas Indonesia U-20 dan Timnas China U-20 berbagi angka, tepatnya dengan skor 1-1 pada Jumat, 22 Maret 2024 malam WIB. Harapannya, Arkhan Kaka dan kawan-kawan mendapatkan pengalaman berharga setelah dua kali bersua tim kuat Timnas China U-20.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di Tengah guyuran hujan, Timnas Indonesia U-20 mendapatkan perlawanan yang sengit dari China U-20. Timnas China U-20 sejak awal sejatinya lebih banyak menyerang.

Timnas Indonesia U-20 pun mencoba menyerang dengan serangan balik. Namun, pertahanan China masih sangat kukuh.

Hujan yang mengguyur Stadion Madya juga membuat lapangan menjadi licin, sehingga para pemain terlihat bermain lebih berhati-hati. Alhasil, dominasi permainan terjadi di lini Tengah.

Jelang 15 menit pertandingan berakhir. Timnas Indonesia U-20 mendapatkan perlawanan sengit lagi, namun gawang yang dikawal Ikram Al Giffari masih aman karena lini pertahanan masih bermain dengan baik.

Hingga jelang wasit meniupkan peluit panjang, jual beli serangan terus terjadi. Kendati demikian, skor 0-0 tak berubah dan membuat babak pertama berakhir sama kuat.