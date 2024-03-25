Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-20 vs China U-20 di Laga Uji Coba: Garuda Nusantara Tertahan 0-0

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 sementara harus puas menutup babak pertama dengan hasil imbang atas China U-20 di laga uji coba, yang berlangsung pada Minggu (25/3/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Madya, Jakarta, Timnas Indonesia U-20 tepatnya ditahan 0-0 oleh tim China U-20.

Jalannya Pertandingan





Bermain di Tengah guyuran hujan, Timnas Indonesia U-20 mendapatkan perlawanan yang sengit dari China U-20. China U-20 sejak awal sejatinya lebih banyak menyerang.

Timnas Indonesia U-20 pun mencoba menyerang dengan serangan balik. Namun, pertahanan China masih sangat kukuh.

Hujan yang mengguyur Stadion Madya juga membuat lapangan menjadi licin, sehingga para pemain terlihat bermain lebih berhati-hati. Alhasil, dominasi permainan terjadi di lini Tengah.

Jelang 15 menit pertandingan berakhir. Timnas Indonesia U-20 mendapatkan perlawanan sengit lagi, namun gawang yang dikawal Ikram Al Giffari masih aman karena lini pertahanan masih bermain dengan baik.