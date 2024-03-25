Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-20 vs China U-20 di Laga Uji Coba: Garuda Nusantara Tertahan 0-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |21:21 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-20 vs China U-20 di Laga Uji Coba: Garuda Nusantara Tertahan 0-0
Suasana laga Timnas Indonesia U-20 vs China U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 sementara harus puas menutup babak pertama dengan hasil imbang atas China U-20 di laga uji coba, yang berlangsung pada Minggu (25/3/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Madya, Jakarta, Timnas Indonesia U-20 tepatnya ditahan 0-0 oleh tim China U-20.

Jalannya Pertandingan

Timnas Indonesia U-20 vs China U-20

Bermain di Tengah guyuran hujan, Timnas Indonesia U-20 mendapatkan perlawanan yang sengit dari China U-20. China U-20 sejak awal sejatinya lebih banyak menyerang.

Timnas Indonesia U-20 pun mencoba menyerang dengan serangan balik. Namun, pertahanan China masih sangat kukuh.

Hujan yang mengguyur Stadion Madya juga membuat lapangan menjadi licin, sehingga para pemain terlihat bermain lebih berhati-hati. Alhasil, dominasi permainan terjadi di lini Tengah.

Jelang 15 menit pertandingan berakhir. Timnas Indonesia U-20 mendapatkan perlawanan sengit lagi, namun gawang yang dikawal Ikram Al Giffari masih aman karena lini pertahanan masih bermain dengan baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193022/tantangan_mengikuti_seleksi_timnas_indonesia_u_20_sungguh_tidak_mudah-arij_large.jpg
Peserta Ungkap Tantangan Seleksi Timnas Indonesia U-20 Asuhan Nova Arianto: Banyak Pemain Berkualitas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193016/nova_arianto_menyiapkan_timnas_indonesia_u_20_untuk_regenerasi-s7LE_large.jpg
Nova Arianto Siapkan Skuadnya Jadi Regenerasi Timnas Indonesia, Singgung soal Kemauan Berprogres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193013/nova_arianto_meminta_peserta_seleksi_timnas_indonesia_u_20_menunjukkan_kemampuan_terbaik-jvMd_large.jpg
Gelar Seleksi Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Minta Pemain Tunjukkan Versi Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193050/reno_salampessy-c9np_large.jpg
Kisah Perjuangan Reno Salampessy, Talenta Persipura Jayapura yang Bertekad Tembus Skuad Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/51/1662747/united-cup-2026-hadir-di-awal-tahun-saksikan-aksi-tim-tenis-dunia-streaming-di-vision-ypl.webp
United Cup 2026 Hadir di Awal Tahun, Saksikan Aksi Tim Tenis Dunia Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/john_herdman_dikabarkan_bakal_segera_menjadi_pelat.jpg
John Herdman Datang Tak Sendiri, Asisten Pelatih Ikut Diboyong ke Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement