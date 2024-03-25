Besok, Alwi Farhan CS Melanjutkan Perjuangan di BWF Super 300 Spain Master 2024, Jangan Lewatkan 30-31 Maret 2024, Live Eksklusif di iNews

WAKIL-wakil terbaik dunia kembali melanjutkan perjuangannya dalam tour Eropa di turnamen bulu tangkis BWF Super 300 Spain Master 2024. Turnamen bulu tangkis tersebut tahunan ini akan diselenggarakan di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid, Spanyol dan berlangsung pada 26-31 Maret 2024.

Indonesia mengirim 12 wakilnya. Di babak kualifikasi, Alwi Farhan menjadi satu-satunya wakil tunggal putra yang akan berjuang. Sementara, di sektor tunggal putri Indonesia menurunkan tiga wakilnya yakni, Ester Nurumi Tri Wardoyo, Putri Kusuma Wardani dan Komang Ayu Cahya Dewi di babak kualifikasi.

Pada sektor ganda putra Indonesia menurunkan, Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi. Dua sektor ganda putri yakni, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, Jesita Putri Miantoro/Febi Setya Ningrum.

Di sektor Ganda campuran, Indonesia lengkap menurunkan lima wakilnya yakni, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah, Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata di babak kualifikasi.

Setelah kemenangan Jojo di All England Open 2024 dan Lany/Ribka pada Swiss Open 2024, tim bulu tangkis Indonesia menargetkan hasil terbaik di turnamen BWF Super 300 Spain Master 2024 dan akan memperebutkan hadiah total 210.000 dolar AS, atau sekitar Rp3,3 miliar.