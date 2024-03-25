Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Vietnam Minta VFF Tunjuk Park Hang-seo sebagai Pelatih Timnas Vietnam Jelang Lawan Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |15:00 WIB
Masyarakat Vietnam Minta VFF Tunjuk Park Hang-seo sebagai Pelatih Timnas Vietnam Jelang Lawan Timnas Indonesia
Park Hang-seo jadi pelatih Timnas Vietnam lagi? (Foto: VFF)
A
A
A

MASYARAKAT Vietnam meminta Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) menunjuk Park Hang-seo sebagai pelatih Timnas Vietnam jelang melawan Timnas Indonesia di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB.

Desakan itu muncul karena performa Timnas Vietnam di bawah asuhan Philippe Troussier jauh dari kata memuaskan. Dalam 13 laga bersama Philippe Troussier, Timnas Vietnam kalah sembilan kali dan hanya menang empat kali.

Philippe Troussier belum bisa dongkrak performa Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Philippe Troussier belum bisa dongkrak performa Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Bahkan dalam enam laga terakhir, skuad Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam– selalu kalah! Akibatnya, ranking FIFA Timnas Vietnam melorot drastis dari peringkat 94 ke 112 dunia!

Banyak masyarakat Vietnam yang berharap, Timnas Vietnam kembali kalah saat menjamu Timnas Indonesia besok malam. Dengan begitu, tak ada alasan VFF untuk mempertahankan Philippe Troussier.

“Saat ini banyak banyak fans yang menyatakan keinginan agar Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) memecat Philippe Troussier dan kembali menunjuk Park Hang-seo sebagai pelatih,” tulis media Vietnam, Soha.vn.

Tak heran banyak masyarakat Vietnam yang mengharapkan Park Hang-seo kembali menangani Timnas Vietnam. Selama hampir enam tahun (2017-2023) membesut Timnas Vietnam, banyak prestasi yang dicetak Park Hang-seo.

