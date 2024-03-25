Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Panggil 3 Pemain Baru, Saksikan Aksi Heroik Timnas Indonesia vs Vietnam, Live di Vision+!

MNC Media , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |14:32 WIB
Shin Tae-yong Panggil 3 Pemain Baru, Saksikan Aksi Heroik Timnas Indonesia vs Vietnam, Live di Vision+!
Saksikan laga Timnas Indonesia vs Vietnam di Vision+. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional Indonesia bersiap untuk bertandang ke markas Vietnam di My Dinh National Stadium, Hanoi, pada 26 Maret 2024, dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi skuad Garuda untuk meraih poin penuh dan memperkuat posisi kedua di klasemen Grup F.

Pada pertemuan pertama di Jakarta, Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Shin Tae-yong untuk kembali meraih hasil positif di Hanoi.

Namun, menjelang pertandingan kali ini, Timnas Indonesia mengalami perubahan pemain. Nadeo Argawinata dan Marc Klok absen karena cedera, digantikan oleh Ernando Ari dan Rachmat Irianto. Sementara itu, Muhammad Ferrari masuk menggantikan Sandy Walsh yang absen karena akumulasi kartu kuning.

Meskipun kehilangan beberapa pemain kunci, optimisme tetap terpancar dari kubu Indonesia. Para pemain bertekad untuk kembali mengalahkan Vietnam dan menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

Dukung skuad garuda dan jadilah saksi perjuangan Timnas Indonesia melawan Vietnam, pertandingan ini akan disiarkan secara langsung di Vision+ melalui channel Soccer.

Bagi para penggemar olahraga, selain pertandingan Piala Dunia, Anda juga bisa menyaksikan berbagai pertandingan olahraga kelas dunia lain di Vision+, tempat nonton bola sepanjang tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
