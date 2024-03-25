Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia, Satu-satunya Penghuni Pot 4 yang Tumbangkan Unggulan Kedua di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |08:28 WIB
Timnas Indonesia, Satu-satunya Penghuni Pot 4 yang Tumbangkan Unggulan Kedua di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia!
Timnas Indonesia, satu-satunya penghuni pot 4 yang kalahkan unggulan kedua di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia, satu-satunya penghuni pot 4 yang menumbangkan unggulan kedua di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah memasuki babak kedua.

Sebelum babak pertama bergulir, AFC lebih dulu membagi 46 negara anggota mereka ke dalam empat pot, yang mana masing-masingnya potnya berisikan 8-10 negara. Penentuan pot drawing ini berdasarkan ranking FIFA Juli 2023.

Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam dan naik ke peringkat 139 dunia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam dan naik ke peringkat 139 dunia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Berhubung Timnas Indonesia saat itu menempati peringkat 150 dunia, skuad Garuda ditempatkan di pot yang paling buncit, yakni pot 4 . Alhasil, dalam drawing yang dilakukan, Timnas Indonesia dipertemukan dengan Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Jika sanggup mengalahkan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan tergabung di Grup F bersama Irak (pot 1), Vietnam (pot 2) dan Filipina (pot 3) di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menang agregat 12-0 atas Brunei Darussalam, skuad Garuda pun lolos ke babak kedua dan tergabung bersama tiga negara di atas.

Sejauh ini setelah melewati tiga pertandingan di Grup F, Timnas Indonesia menempati posisi dua klasemen dengan empat angka. Timnas Indonesia terpaut lima angka dari Irak di puncak klasemen, unggul satu poin dari Vietnam di tempat ketiga serta unggul tiga angka dari Filipina di dasar klasemen.

Jika sanggup mempertahankan posisi ini hingga kelar matchday keenam, Timnas Indonesia akan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan melaju ke putaran final Piala Asia 2027! Di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara top Asia yang biasa mentas di Piala Asia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193564/john_herdman_lebih_dulu_belajar_budaya_lokal_sebelum_melatih_timnas_indonesia_fifacom-ZiEs_large.jpg
Ikuti Shin Tae-yong, John Herdman Pelajari Budaya Lokal Sebelum Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/45/3193562/john_herdman_berpotensi_panggil_pascal_struijk_ke_timnas_indonesia_fifacom-lCw7_large.jpg
John Herdman Bahagia, Calon Pemain Termahal Timnas Indonesia Sepanjang Sejarah Cetak Assist di Liga Inggris 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193545/john_herdman_akan_datang_ke_indonesia_pada_minggu_11_januari_2026-hlFr_large.jpg
John Herdman Datang 11 Januari 2026, Bawa 1 Staf Pelatih ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193540/pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_dinilai_bisa_hentikan_dominasi_vietnam_di_asia_tenggara_pssi-4oIK_large.jpg
Media Vietnam: Timnas Indonesia Ingin Geser Dominasi Vietnam Lewat John Herdman!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662441/erspo-perkuat-identitas-dari-timnas-indonesia-ke-ekosistem-olahraga-dan-lifestyle-bjm.webp
Erspo Perkuat Identitas: Dari Timnas Indonesia ke Ekosistem Olahraga dan Lifestyle
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/marc_marquez_merayakan_kemenangannya_pada_balapan.jpg
Daftar Rekor Valentino Rossi yang Bisa Ditumbangkan Marc Marquez di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement