Timnas Indonesia, Satu-satunya Penghuni Pot 4 yang Tumbangkan Unggulan Kedua di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia!

Timnas Indonesia, satu-satunya penghuni pot 4 yang kalahkan unggulan kedua di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia, satu-satunya penghuni pot 4 yang menumbangkan unggulan kedua di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah memasuki babak kedua.

Sebelum babak pertama bergulir, AFC lebih dulu membagi 46 negara anggota mereka ke dalam empat pot, yang mana masing-masingnya potnya berisikan 8-10 negara. Penentuan pot drawing ini berdasarkan ranking FIFA Juli 2023.

(Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam dan naik ke peringkat 139 dunia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Berhubung Timnas Indonesia saat itu menempati peringkat 150 dunia, skuad Garuda ditempatkan di pot yang paling buncit, yakni pot 4 . Alhasil, dalam drawing yang dilakukan, Timnas Indonesia dipertemukan dengan Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Jika sanggup mengalahkan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan tergabung di Grup F bersama Irak (pot 1), Vietnam (pot 2) dan Filipina (pot 3) di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menang agregat 12-0 atas Brunei Darussalam, skuad Garuda pun lolos ke babak kedua dan tergabung bersama tiga negara di atas.

Sejauh ini setelah melewati tiga pertandingan di Grup F, Timnas Indonesia menempati posisi dua klasemen dengan empat angka. Timnas Indonesia terpaut lima angka dari Irak di puncak klasemen, unggul satu poin dari Vietnam di tempat ketiga serta unggul tiga angka dari Filipina di dasar klasemen.

BACA JUGA: Wasit Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Hanoi Pernah Pimpin Laga Liga 1 hingga Bikin Kontroversi di Piala Asia 2023

Jika sanggup mempertahankan posisi ini hingga kelar matchday keenam, Timnas Indonesia akan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan melaju ke putaran final Piala Asia 2027! Di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara top Asia yang biasa mentas di Piala Asia.