Dipanggil ke Timnas Indonesia, Muhammad Ferarri Siap Tampil Maksimal

MUHAMMAD Ferarri mendapatkan panggilan mendadak ke Timnas Indonesia. Bek Persija Jakarta itu mengklaim dirinya tampil maksimal untuk membela Skuad Garuda dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ferarri merupakan salah satu pemain dari tiga pemain yang dipanggil secara mendadak oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong untuk menghadapi Vietnam. Dua pemain lainnya adalah Ernando Ari Sutaryadi dan Rachmat Irianto.

Pemanggilan ketiga pemain ini dikarenakan adanya situasi darurat di Timnas Indonesia. Dikabarkan, sejumlah pemain Timnas Indonesia dalam kondisi sakit. Selain itu, ada tiga pemain yang juga dilepas karena cedera dan akumulasi kartu kuning.

Situasi pelik itu terjadi menjelang Timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam di My Dinh National Stadium, Hanoi, Vietnam pada Selasa (26/3/2024) mendatang. Pertandingan itu merupakan laga keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ferarri sendiri diketahui sudah bertolak menuju Hanoi, Vietnam pada hari ini, Minggu (24/3/2024). Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan siap memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia.

“Sekarang saya dalam perjalanan menyusul teman-teman yang lain di Vietnam,” ujar Ferarri dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (24/3/2024).