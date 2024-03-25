Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Besok Malam, Live di RCTI!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |02:31 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Besok Malam, Live di RCTI!
Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia(Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam besok malam bisa Anda lihat di akhir artike. Kedua tim akan saling berhadapan pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia akan bertamu ke markas Timnas Vietnam di My Dinh Stadium. Pertandingan tersebut akan digelar pada Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- datang ke Vietnam dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan 1-0 pada pertemuan sebelumnya menjadi modal bagus bagi Pratama Arhan dan rekan-rekan jelang berlaga di My Dinh Stadium.

Ya, Timnas Indonesia meraih hasil positif saat menjamu Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 21 Maret 2024 kemarin.

Pasukan Shin Tae-yong menang tipis satu gol lewat aksi Egy Maulana Vikri di babak kedua. Egy menceploskan bola ke gawang usai memanfaatkan situasi kemelut dari lemparan kedalam andalan Pratama Arhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193545/john_herdman_akan_datang_ke_indonesia_pada_minggu_11_januari_2026-hlFr_large.jpg
John Herdman Datang 11 Januari 2026, Bawa 1 Staf Pelatih ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193540/pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_dinilai_bisa_hentikan_dominasi_vietnam_di_asia_tenggara_pssi-4oIK_large.jpg
Media Vietnam: Timnas Indonesia Ingin Geser Dominasi Vietnam Lewat John Herdman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193529/john_herdman_berpotensi_minta_4_pemain_keturunan_tambahan_untuk_timnas_indonesia_fifacom-7qht_large.jpg
John Herdman Minta PSSI Naturalisasi 4 Pemain Top untuk Bantu Timnas Indonesia Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193528/john_herdman_mengakui_timnas_indonesia_diperkuat_pemain_pemain_berbakat-zR6D_large.jpg
John Herdman Akui Timnas Indonesia Dipenuhi Pemain Berbakat: Mirip Kanada
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662653/alasan-pssi-tunjuk-john-herdman-rekam-jejak-piala-dunia-dan-moncer-lawan-tim-asia-ngf.webp
Alasan PSSI Tunjuk John Herdman: Rekam Jejak Piala Dunia dan Moncer Lawan Tim Asia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/07/20/pelatih_newcastle_united_eddie_howe_foto_epa.jpg
Eddie Howe Mendadak Muncul Jadi Kandidat Kuat Pelatih Chelsea 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement