Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Besok Malam, Live di RCTI!

Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia(Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam besok malam bisa Anda lihat di akhir artike. Kedua tim akan saling berhadapan pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia akan bertamu ke markas Timnas Vietnam di My Dinh Stadium. Pertandingan tersebut akan digelar pada Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- datang ke Vietnam dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan 1-0 pada pertemuan sebelumnya menjadi modal bagus bagi Pratama Arhan dan rekan-rekan jelang berlaga di My Dinh Stadium.

Ya, Timnas Indonesia meraih hasil positif saat menjamu Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 21 Maret 2024 kemarin.

Pasukan Shin Tae-yong menang tipis satu gol lewat aksi Egy Maulana Vikri di babak kedua. Egy menceploskan bola ke gawang usai memanfaatkan situasi kemelut dari lemparan kedalam andalan Pratama Arhan.