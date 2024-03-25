Media Vietnam Protes Latihan Tertutup Timnas Indonesia di Hanoi

HANOI - Salah satu media Vietnam, Soha.vn, protes dengan latihan tertutup yang dilakukan Timnas Indonesia. Menurut laporan media tersebut, Timnas Indonesia tiba di Hanoi pada Sabtu 24 Maret 2024 pukul 14.00 waktu setempat dan segera menuju ke hotel tempat menginap.

Tiga jam setelah berada di hotel untuk istirahat, Shin Tae-yong kemudian menggiring anak asuhnya untuk mulai berlatih. Tempat berlatih Timnas Indonesia ini di lapangan samping Stadion My Dinh dan digelar mulai pukul 18.30 waktu setempat.

Meski hanya latihan ringan yang digelar untuk memulihkan jetlag para pemain, namun Shin Tae-yong menggelarnya secara tertutup. Keputusan itu menimbulkan protes dari media setempat.

"Sesi latihan tim Indonesia seluruhnya merupakan sesi tertutup.Media hanya dapat bekerja selama waktu yang ditentukan pada sesi latihan resmi tim pada 25 Maret," tulis Soha.vn.

Media tersebut juga membandingkan situasi yang didapat Timnas Vietnam saat bertandang ke Jakarta. Mereka menilai Skuad The Golden Stars mendapat jatah lapangan latihan yang kurang privasi jelang menghadapi Timnas Indonesia.