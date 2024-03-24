Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Tak Sudi Akui Lemparan Maut Pratama Arhan sebagai Ancaman Menakutkan

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |14:40 WIB
Media Vietnam Tak Sudi Akui Lemparan Maut Pratama Arhan sebagai Ancaman Menakutkan
Pratama Arhan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Dan Tri, tak sudi akui lemparan mau Pratama Arhan sebagai ancaman menakutkan. Mereka menilai gawang Timnas Vietnam harus kebobolan saat melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, karena buruknya koordinasi di lini pertahanan tim.

Ya, Timnas Vietnam tumbang 0-1 saat melawan Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu digelar di SUGBK pada Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Pratama Arhan

Dalam laga itu, gol semata wayang skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tercipta lewat aksi Egy Maulana Vikri. Dia berhasil meneruskan bola hasil lemparan ke dalam maut Pratama Arhan hingga menjadi gol pada menit ke-52.

Usai laga, sosok Pratama Arhan sontak jadi sorotan. Dia banjir pujian karena lagi-lagi bola hasil lemparan ke dalamnya bisa membuahkan gol.

Tetapi, media Vietnam, Dan Tri, ogah memandang lemparan ke dalam Pratama Ahan sebagai momok menakutkan bagi Timnas Vietnam. Sebab, gol di SUGBK sendiri dinilai tercipta karena buruknya koordinasi pertahanan Timnas Vietnam, bukan semata karena kehebatan Arhan.

"Itu terutama disebabkan oleh buruknya koordinasi pertahanan kami melawan bola-bola tinggi, jadi belum tentu karena lawannya terlalu bagus," tulis Dan Tri, dikutip Minggu (24/3/2024).

"Kiper ini mengontrol situasi lemparan ke dalam Timnas U-23 Indonesia dengan sangat baik," lanjutnya.

“Dengan kebobolan berulang seperti itu, tentu bukan suatu kebetulan. Misalnya, tim asuhan Troussier yang kerap kalah akibat situasi lemparan ke dalam dari Timnas Indonesia, bukan lagi risiko umum atau kesalahan individu, melainkan kelemahan dan kesalahan sistem,” tegas Dan Tri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
