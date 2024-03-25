Persija Jakarta Latihan di Stadion JIS, Resky Fandi: Semoga Positif

JAKARTA - Persija Jakarta berpindah tempat latihan dari Stadion Soemantri Brodjonegoro menjadi Jakarta International Stadium (Stadion JIS) per Sabtu 23 Maret 2024. Gelandang bertahan Resky Fandi berharap perpindahan tempat latihan ini dapat memberikan dampak positif untuk tim.

Persija memindahkan tempat latihannya setelah 10 hari bulan Ramadhan berlatih di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan. Pasukan Thomas Doll kini mengasah kemampuan sebelum pertandingan di Stadion JIS, Papanggo, Jakarta Utara.

Ini merupakan kali pertama Macan Kemayoran menginjakkan kaki lagi di JIS sejak Ramadhan tahun lalu. Resky mengungkapkan, para penggawa Persija terlihat antusias kembali ke arena tersebut.

“Senang bisa kembali latihan di JIS. Terakhir kali kami di sini saat bulan Ramadhan tahun lalu,” ujar Resky dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Senin (25/3/2024).

“Teman-teman yang dulu sudah merasakan latihan di sini pun senang dan kelihatan semangat latihannya,” tambah gelandang berusia 24 tahun tersebut.

Lebih lanjut, Resky berharap perpindahan pusat latihan memberikan dampak positif bagi Persija. Apalagi, para pemain diketahui sangat menyukai berlatih di stadion yang bertempat di Jakarta Utara itu.