Alami Cedera ACL, Bek Andalan Newcastle United Terancam Absen hingga 9 bulan

NEWCASTLE – Kabar kurang sedap datang dari klub Liga Inggris, Newcastle United. Bek andalan mereka, Sven Botman dikonfirmasi menderita cedera Anterior Cruciate Ligamenit (ACL) dan terancam absen hingga sembilan bulan.

Botman mengalami cedera lutut dalam pertandingan perempat final Piala FA 2023/2024 melawan Manchester City pada akhir pekan lalu. Kini, pihak klub melaporkan bahwa bek asal Belanda itu harus menjalani operasi pada pekan depan untuk menangani cederanya.

“Sven Botman akan menjalani operasi pekan depan setelah mengalami cedera lutut saat melawan Manchester City,” tulis pernyataan Newcastle dilansir dari laman resmi klub.

“Setelah pemeriksaan lebih lanjut, hasil pemindaian memastikan bahwa ia mengalami cedera ACL pada pertandingan hari Sabtu dan ia diperkirakan akan kembali beraksi dalam waktu enam hingga sembilan bulan,” lanjut pernyataan itu.

Sebelumnya, pada awal musim ini, tepatnya pada September 2023, Botman juga mengalami cedera lutut selama hampir tiga bulan. Namun, dia memilih untuk menjalani perawatan rehabilitasi non-bedah, yang membuatnya bisa kembali bermain pada Desember tahun lalu.

Kehilangan bek berusia 24 tahun itu jelas menjadi pukulan keras bagi The Magpies -julukan Newcastle. Sebab, dia merupakan sosok penting di lini belakang timnya yang membantu mereka finis di zona Liga Champions pada Liga Inggris musim lalu.