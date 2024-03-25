Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Alami Cedera ACL, Bek Andalan Newcastle United Terancam Absen hingga 9 bulan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |02:42 WIB
Alami Cedera ACL, Bek Andalan Newcastle United Terancam Absen hingga 9 bulan
Newcastle United saat menghadapi Manchester City di Perempatfinal Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

NEWCASTLE – Kabar kurang sedap datang dari klub Liga Inggris, Newcastle United. Bek andalan mereka, Sven Botman dikonfirmasi menderita cedera Anterior Cruciate Ligamenit (ACL) dan terancam absen hingga sembilan bulan.

Botman mengalami cedera lutut dalam pertandingan perempat final Piala FA 2023/2024 melawan Manchester City pada akhir pekan lalu. Kini, pihak klub melaporkan bahwa bek asal Belanda itu harus menjalani operasi pada pekan depan untuk menangani cederanya.

“Sven Botman akan menjalani operasi pekan depan setelah mengalami cedera lutut saat melawan Manchester City,” tulis pernyataan Newcastle dilansir dari laman resmi klub.

“Setelah pemeriksaan lebih lanjut, hasil pemindaian memastikan bahwa ia mengalami cedera ACL pada pertandingan hari Sabtu dan ia diperkirakan akan kembali beraksi dalam waktu enam hingga sembilan bulan,” lanjut pernyataan itu.

Sebelumnya, pada awal musim ini, tepatnya pada September 2023, Botman juga mengalami cedera lutut selama hampir tiga bulan. Namun, dia memilih untuk menjalani perawatan rehabilitasi non-bedah, yang membuatnya bisa kembali bermain pada Desember tahun lalu.

Kehilangan bek berusia 24 tahun itu jelas menjadi pukulan keras bagi The Magpies -julukan Newcastle. Sebab, dia merupakan sosok penting di lini belakang timnya yang membantu mereka finis di zona Liga Champions pada Liga Inggris musim lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662423/real-madrid-vs-real-betis-siap-digelar-ini-info-tayangnya-di-vision-qhl.webp
Real Madrid vs Real Betis Siap Digelar, Ini Info Tayangnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/pramono_anung.jpg
Jelang Persib vs Persija, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Kirim Pesan Tegas 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement