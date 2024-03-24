Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jika Kalahkan Timnas Vietnam Lagi, Ranking FIFA Timnas Indonesia Melonjak Drastis!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |21:46 WIB
Jika Kalahkan Timnas Vietnam Lagi, Ranking FIFA Timnas Indonesia Melonjak Drastis!
Timnas Indonesia saat mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

RANKING FIFA Timnas Indonesia melonjak drastis jika bisa kembali mengalahkan Timnas Vietnam. Seperti diketahui, Skuad Garuda akan kembali menghadapi The Golden Stars pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia akan gantian bertamu ke markas Timnas Vietnam, My Dinh Stadium, Hanoi, pada pertemuan kedua nanti. Pertandingan akan digelar pada Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Sebanyak enam negara yang disalip Timnas Indonesia di ranking FIFA April 2024 jika menang atas Timnas Vietnam di Hanoi. Dengan kata lain, kemenangan atas Timnas Vietnam nanti akan membuat ranking Timnas Indonesia melonjak drastis.

Sebelumnya, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F pada Kamis, 21 Maret 2024 malam WIB. Kemenangan itu membuat skuad Garuda naik tiga posisi di ranking FIFA dari peringkat 142 ke 139 dunia.

Dilansir dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 14,67 poin jika kembali menang atas Timnas Vietnam. Tambahan itu membuat perolehan angka skuad Garuda di ranking FIFA menjadi 1,103.60 angka dan berpotensi melonjak posisinya dari peringkat 139 ke 133 dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193545/john_herdman_akan_datang_ke_indonesia_pada_minggu_11_januari_2026-hlFr_large.jpg
John Herdman Datang 11 Januari 2026, Bawa 1 Staf Pelatih ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193540/pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_dinilai_bisa_hentikan_dominasi_vietnam_di_asia_tenggara_pssi-4oIK_large.jpg
Media Vietnam: Timnas Indonesia Ingin Geser Dominasi Vietnam Lewat John Herdman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193529/john_herdman_berpotensi_minta_4_pemain_keturunan_tambahan_untuk_timnas_indonesia_fifacom-7qht_large.jpg
John Herdman Minta PSSI Naturalisasi 4 Pemain Top untuk Bantu Timnas Indonesia Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193528/john_herdman_mengakui_timnas_indonesia_diperkuat_pemain_pemain_berbakat-zR6D_large.jpg
John Herdman Akui Timnas Indonesia Dipenuhi Pemain Berbakat: Mirip Kanada
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662423/real-madrid-vs-real-betis-siap-digelar-ini-info-tayangnya-di-vision-qhl.webp
Real Madrid vs Real Betis Siap Digelar, Ini Info Tayangnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/john_herdman_resmi_menjadi_pelatih_timnas_indonesi.jpg
John Herdman Yakin Timnas Indonesia Bakal Berkembang Pesat, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement