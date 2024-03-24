Jika Kalahkan Timnas Vietnam Lagi, Ranking FIFA Timnas Indonesia Melonjak Drastis!

RANKING FIFA Timnas Indonesia melonjak drastis jika bisa kembali mengalahkan Timnas Vietnam. Seperti diketahui, Skuad Garuda akan kembali menghadapi The Golden Stars pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia akan gantian bertamu ke markas Timnas Vietnam, My Dinh Stadium, Hanoi, pada pertemuan kedua nanti. Pertandingan akan digelar pada Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Sebanyak enam negara yang disalip Timnas Indonesia di ranking FIFA April 2024 jika menang atas Timnas Vietnam di Hanoi. Dengan kata lain, kemenangan atas Timnas Vietnam nanti akan membuat ranking Timnas Indonesia melonjak drastis.

Sebelumnya, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F pada Kamis, 21 Maret 2024 malam WIB. Kemenangan itu membuat skuad Garuda naik tiga posisi di ranking FIFA dari peringkat 142 ke 139 dunia.

Dilansir dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 14,67 poin jika kembali menang atas Timnas Vietnam. Tambahan itu membuat perolehan angka skuad Garuda di ranking FIFA menjadi 1,103.60 angka dan berpotensi melonjak posisinya dari peringkat 139 ke 133 dunia.