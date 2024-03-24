Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Akankah Garuda Terus Terbang Tinggi? Saksikan Pertandingan Sengit Kedua Timnas Indonesia vs Vietnam di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |16:22 WIB
Saksikan laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Vision+. (Foto: Vision+)
JAKARTA – Pertempuran sengit Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 berlanjut! Timnas Indonesia akan kembali menghadapi Vietnam di My Dinh Stadium, Hanoi, pada Selasa 26 Maret 2024 dan akan disiarkan langsung di Vision+. Kedua tim sama-sama mengincar poin penuh untuk menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya.

Indonesia yang baru saja meraih kemenangan atas Vietnam di kandang (3-1) berpeluang mengulang performa tersebut. Kepercayaan diri tinggi dan strategi jitu dari Shin Tae-yong menjadi modal berharga.

Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

Namun, bermain di kandang lawan tentu tak mudah. Vietnam diprediksi akan tampil lebih agresif untuk merebut kembali puncak klasemen.

Timnas Indonesia diprediksi mampu mempertahankan tren positif. Kemenangan atas Vietnam di kandang sendiri menjadi motivasi kuat.

Namun, tak sedikit yang memprediksi pertandingan akan berlangsung ketat dan berimbang. Vietnam diyakini tak mau kehilangan poin di kandang sendiri. Dukungan penuh suporter Vietnam di My Dinh Stadium bisa menjadi faktor penentu.

Prediksi mana yang akan jadi kenyataan? Mampukah Garuda mempertahankan performa gemilang dan terus terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026?

Jangan lewatkan tayangan langsung Indonesia vs Vietnam melalui Vision+, soccer channel pada Selasa, 26 Maret 2024!

