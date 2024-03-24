Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Laga Lanjutan Indonesia Lawan Vietnam, Saksikan Live Streaming di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |13:52 WIB
Laga Lanjutan Indonesia Lawan Vietnam, Saksikan Live Streaming di Vision+
Timnas Indonesia akan kembali melawan Vietnam, kali ini main di Hanoi. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Pertandingan sengit Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan tersaji kembali antara Timnas Indonesia dan Vietnam di My Dinh Stadium, Hanoi, pada Selasa (26/3) mendatang. Vietnam yang menelan kekalahan 1-0 di leg pertama di Indonesia, tentu memiliki misi balas dendam.

Bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh suporter, Vietnam diprediksi akan tampil lebih agresif dan menekan sejak awal pertandingan. Egy Maulana Vikri, yang menjadi pahlawan Timnas Indonesia di leg pertama dengan gol semata wayangnya, diprediksi akan kembali menjadi andalan di lini depan.

Kecepatan dan kelincahannya akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan Vietnam. Atmosfer pertandingan diprediksi akan sangat panas dan penuh semangat.

Pertandingan Indonesia vs Vietnam dapat disaksikan secara live streaming di Vision+ pada channel Soccer Channel pada Selasa, 26 Maret 2024. Saksikan perjuangan Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dan mengharumkan nama bangsa di kandang lawan!

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

Bagi para penggemar olahraga, Selain pertandingan Piala Dunia, Anda juga bisa menyaksikan berbagai pertandingan olahraga kelas dunia lain di Vision+, tempat nonton bola sepanjang tahun.

