Media Vietnam Ketar-ketir Kehebatan Jay Idzes Bikin Striker Vietnam Mati Kutu Lagi saat Jamu Timnas Indonesia

MEDIA Vietnam, So Tay The Thao, ketar-ketir dengan kehebatan bek naturaliasi anyar Timnas Indonesia, Jay Idzes. Mereka ketakutan kualitas permainan Jay Idzes bisa bikin striker Timnas Virtnam mati kutu lagi saat menjamu Timnas Indonesia dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti.

Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam lagi di matchday keempat Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tetapi kali ini, duel tersebut akan digelar di My Dinh National Stadium, Hanoi, Vietnam, pada Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Jelang duel itu, media Vietnam soroti khusus satu pemain Timnas Indonesia, yakni Jay Idzes. Pasalnya, bek Venezia itu sukses tampil ciamik di laga Timnas Indonesia vs Vietnam yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024.

Dalam laga itu, Jay Idzes yang baru debut membela Timnas Indonesia dimainkan Shin Tae-yong sejak awal laga. Dia pun bekerja solid dalam menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia hingga tak kebobolan satu pun gol. Alhasil, Timnas Indonesia menang 1-0 berkat gol Egy Maulana Vikri.

So Tay The Thao pun mengakui kehebatan Jay Idzes. Menurutnya, Jay Idzes tampil begitu luar biasa hingga bahkan bisa membuat para striker Timnas Indonesia bak “menghilang” dalam laga itu karena kesulitan untuk menyerang gawang tim tuan rumah.

“Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam dua kali berturut-turut baru-baru ini dengan pertandingan yang biasa-biasa saja. Mereka pada dasarnya masih merupakan sebuah tim yang sedang dalam proses menuju pembentukan, dan kemenangan itu mencerminkan jejak pribadi dan kecerdikan dari pelatih Shin Tae-yong,” tulis So Tay The Thao, dikutip Minggu (24/3/2024).

“Kemenangan Indonesia atas Vietnam ditandai dengan kehadiran "rookie" Jay Idzes. Bahkan, fans Vietnam pun harus mengakui kehebatan gelandang berusia 24 tahun ini,” lanjutnya.

“Kehadiran Jay Idzes di Stadion Gelora Bung Karno membuat para penyerang tim Vietnam nyaris “menghilang”. Dari Nham Manh Dung hingga Nguyen Tien Linh, tidak ada satu pun yang mampu mengatasi batu setinggi 1,90 meter ini,” jelas So Tay The Thao.

“Di antara pemain naturalisasi Indonesia saat ini, Jay Idzes menjadi salah satu pemain paling berkelas. Tak tumbuh besar di klub Premier League seperti Justin Hubner, namun Jay Idzes memiliki pengalaman bermain di Belanda selama 5 tahun, termasuk 2 musim bermain di divisi tertinggi. Musim ini, ia pindah ke Venezia dan terus menjadi pilar tim,” sambung media Vietnam itu.