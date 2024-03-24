Viral Pria Mirip Jay Idzes di Indonesia, Netizen: Ini Mah Jayadi Beneran!

Viral pria di Indonesia yang miliki wajah seperti Jay Idzes. (Foto: PSSI)

VIRAL pria mirip Jay Idzes di Indonesia akan diulas Okezone. Jay Idzes menjadi sorotan pencinta sepakbola Tanah Air atas performa brilian yang ditunjukkan saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Dalam laga tersebut, tak ada satu pun pemain Timnas Vietnam yang sanggup melewati pemain milik Venezia FC itu. Bahkan di ujung laga, aksi tenang Jayadi –sapaan akrab Jay Idzes di Indonesia– mengelabui penyerang Timnas Vietnam, Nguyen Van Toan.

Alhasil, apa pun soal Jay Idzes ramai di media sosial. Sampai-sampai ada netizen yang menemukan pria Indonesia dengan wajah mirip Jay Idzes.

Akun TikTok @buces.02 membagikan seorang pria mengenakan baju warna hitam sedang duduk di atas motor. Sepintas, pria ini memang memiliki wajah yang mirip dengan Jay Idzes.

(Viral pria di Indonesia mirip Jay Idzes. (Foto: TikTok/@buces.02)

Tak hanya bentuk wajah, pria ini juga memiliki rambut belah pinggir layaknya Jay Idzes. Netizen pun ramai-ramai meninggalkan komentar di akun media sosial tersebut.

“Ini mah beneran tampang Jayadi bukan Jay Idzes,” tulis akun @ratnanaayds.

“Ini mah Jayadi Idris bukan Jay Idzes,” sambung akun @fijuuulian.

“Jay Idzes cabang Tanah Abang,” kata akun @agus.darmawan0.