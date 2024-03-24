Reaksi Emosional Endrick Usai Cetak Gol Bersejarah untuk Timnas Brasil

LONDON – Endrick Felipe menjadi penentu kemenangan Timnas Brasil atas Inggris dalam laga uji coba. Endrick merasa sangat emosional setelah berhasil mencetak gol pada laga tersebut.

Brasil menang 1-0 atas Inggris lewat gol Endrick pada menit ke-80 di Stadion Wembley, London, Minggu (24/3/2024) dini hari WIB. Masuk sebagai pemain pengganti, pemain yang akan bergabung Real Madrid itu sukses memanfaatkan bola muntah dari Jordan Pickford setelah menepis tendangan Vinicius Junior.

Menariknya, gol bocah ajaib berusia 17 tahun itu sekaligus membuat tuan rumah gigit jari. Pasalnya, ini menjadi kekalahan pertama The Three Lions di Wembley dalam 21 laga terakhir.

Lalu yang sangat spesial, Endrick berhasil mencatatkan rekor berkat golnya ke gawang Inggris. Itu menjadi gol senior pertamanya untuk Brasil. Selain itu, Endrick menjadi pemain termuda yang mencetak gol untuk sebuah laga internasional di Wembley pada usia 17 tahun 246 hari.

Tak ayal jika hal itu membuat Endrick sangat emosional usai pertandingan. Pemain yang saat ini masih membela Palmeiras itu mengaku sangat bahagia dengan pencapaian tersebut.

“Perasaan yang unik. Saya masih memprosesnya. Saya bukan orang yang suka menangis, saya menahan diri, tapi ini adalah sesuatu yang unik dan saya sangat bahagia,” kata Endrick, dilansir dari Reuters, Minggu (24/3/2024).