Dipermalukan Brasil, Gareth Southgate Ungkap Penyebab Timnas Inggris Kalah

LONDON – Tim Nasional (Timnas) Inggris harus rela menelan kekalahan 0-1 dari Brasil di laga uji coba internasional. Menurut pemaparan pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate, timnya kalah karena buruknya penyelesain akhir dari Jude Bellingham dan kawan-kawan serta kencangnya gempuran yang dilancarkan lini depan Brasil.

Karena dua alasan itu, Southgate pun merasa Inggris kesulitan untuk menang. Padahal ia menilai tim berjuluk The Three Lions itu dapat mendominasi permainan dengan baik.

Akan tetapi, pada akhirnya Inggris harus dibuat malu kala menjamu Brasil di Stadion Wembley, London, Minggu (24/3/2024) dini hari WIB. The Three Lions kalah tipis 0-1 lewat gol yang dicetak bocah ajaib berusia 17 tahun, Endrick, pada menit ke-80.

Usai laga, Southgate mengatakan kalau sejatinya Inggris bermain sangat baik khususnya pada 10 menit akhir. Dia juga mengakui penampilan para pemain debutan seperti Kobbie Mainoo tampil cukup ciamik. Namun, diakui kalau gol Endrick benar-benar menjadi mimpi buruk The Three Lions.

“Menurut saya pada 10 menit tersisa kami bermain bagus di sini. Kami telah melihat banyak pemain yang tidak banyak memperkuat timnas Inggris,” kata Southgate, dilansir dari BBC, Minggu (24/3/2024).

“Kami mampu mengendalikan penguasaan bola dan melakukan upaya ke gawang. Tetapi, momen kejam itu mengubah permainan,” terangnya.