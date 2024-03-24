Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Incar Kemenangan, Timnas Vietnam Diminta Main Agresif saat Jamu Timnas Indonesia

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |03:27 WIB
Incar Kemenangan, Timnas Vietnam Diminta Main Agresif saat Jamu Timnas Indonesia
Timnas Vietnam akan menjamu Timnas Indonesia di My Dinh Stadium pada Selasa 26 Maret 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

HANOI - Kiper Timnas Vietnam, Filip Nguyen mengaku tahu cara untuk The Golden Stars -julukan Timnas Vietnam- bisa mengalahkan Timnas Indonesia. Salah satunya adalah dengan bermain agresif dan mencari gol cepat ke gawang lawan.

Vietnam menelan kekalahan tipis 0-1 dari Timnas Indonesia di laga ketiga putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Egy Maulana Vikri (52') sukses mengantarkan Skuad Garuda mendapatkan kemenangan di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (23/3/2024) malam WIB.

Kekalahan dari Timnas Indonesia membuat The Golden Stars harus turun ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan tiga poin. Sedangkan Skuad Garuda yang sebelumnya berada di peringkat keempat berhasil naik ke tempat kedua dengan empat angka.

Berbicara mengenai performa Vietnam, Filip Nguyen pun menilai timnya harus bisa memperbaiki penyelesaian akhir. Sebab, The Golden Stars kesulitan untuk mendapatkan gol saat tampil di SUGBK.

“Pertama-tama yang perlu diperbaiki tim adalah mencetak gol ke gawang lawan, karena saya melihat statistik tim tidak mencetak gol satu kali pun di Gelora Bung Karno," kata Filip Nguyen dikutip dari Bongda, Sabtu (23/3/2024).

Selain penyelesaian akhir, kiper berusia 31 tahun itu menilai Vietnam harus bisa bermain lebih agresif. Filip Nguyen pun mengatakan kemenangan atas Timnas Indonesia di Hanoi akan membuat Vietnam bisa kembali berada ditempat kedua.

Halaman:
1 2
      
