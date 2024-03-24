Hasil Babak Pertama Timnas Inggris vs Timnas Brasil: Skor 0-0 Bertrahan Sampai Jeda

TIMNAS Inggris menghadapi Timnas Brasil di laga persahabatan. Pertandingan digelar di Stadion Wembley, London, Inggris pada Minggu (24/3/2024) dini hari WIB.

Kedua tim bermain sengit sejak awal pertandingan dimulai. Skor imbang 0-0 sementara bertahan hingga jeda.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Inggris menurunkan skuad terbaik mereka di laga persahabatan kontra Timnas Brasil. Sayangnya, striker mereka, Harry harus absen karena cedera.

Absennya Kane cukup berpengaruh pada lini serang The Three Lions. Terbukti, bomber Bayer Munich itu memang cukup berperan dalam permainan skuad Gareth Southgate.

Timnas Inggris berusaha melakukan penguasaan bola. Sementara tim tamu cenderung bermain menunggu sambil memanfaatkan serangan balik. Sayangnya belum ada gol tercipta hingga babak pertama selesai.