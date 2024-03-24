Arema FC vs Persebaya Surabaya: Singo Edan Diminta Minimalisir Kesalahan

MALANG - Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya di lanjutan Liga 1 2023-2024. Laga bertajuk Derby Jawa Timur ini menjadi tantangan bagi Arema FC di tengah performa tim yang mulai menanjak usai hasil positif di empat laga sebelumnya.

Meski di laga terakhir, Arema FC kalah 4 - 3 dari Persita Tangerang, tim kebanggaan masyarakat Malang ini sebenarnya bermain cukup bagus. Tetapi ada kesalahan - kesalahan di lini pertahanan yang membuat Singo Edan, kalah tipis setelah sempat unggul 2-3.

Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro pun menyatakan, ada kesalahan yang dilakukan di pertandingan terakhir. Kesalahan di lini belakang itu membuat Singo Edan kalah.

"Karena di dalam defense dan attacking perlu ada peningkatan. Kesalahan kita pada posisi ketika defense," kata Widodo Cahyono Putro, usai latihan tim pada Sabtu malam (23/3/2024) di Lapangan ARG, Malang.

Bagi pelatih berusia 53 tahun ini kesalahan sekecil itu tak perlu dilakukan. Makanya ia terus menggembleng timnya untuk meningkatkan kondisi dan pemahaman secara taktikal. Apalagi Persebaya merupakan tim bagus, dan laga ini sarat gengsi sebagai tim sesama Jawa Timur.

"Jadi kesalahan sekecil apapun pasti akan dimanfaatkan oleh tim lawan. Jadi saya bicara ke pemain jangan bikin kesalahan," ujar pelatih asal Cilacap ini.