HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Termasuk Harry Kane, Timnas Inggris Dihantam Badai Cedera Jelang Hadapi Timnas Brasil

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |15:32 WIB
Termasuk Harry Kane, Timnas Inggris Dihantam Badai Cedera Jelang Hadapi Timnas Brasil
Harry Kane mengalami cedera saat membela klubnya Bayern Munich (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)
A
A
A

LONDON - Kapten Timnas Inggris, Harry Kane, dikonfirmasi oleh sang pelatih, Gareth Southgate, mengalami cedera jelang laga uji coba melawan Timnas Brasil dan Timnas Belgia. Ia cukup geram karena timnya dilanda badai cedera dengan beberapa pemain lainnya juga dipastikan bakal absen.

The Three Lions akan melakoni dua pertandingan persahabatan terakhir sebelum tampil di Piala Eropa 2024 pada Juni mendatang. Mereka bakal menjamu Brasil pada Minggu 24 Maret 2024 pukul 02.00 WIB dan Belgia tiga hari kemudian. Kedua laga itu digelar di Stadion Wembley.

Harry Kane membawa Bayern Munich berbalik unggul 2-1 atas Darmstadt 98 (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)

Sayangnya, kabar buruk menimpa Inggris menjelang laga tersebut. Kane dipastikan absen melawan Selecao dan kemungkinan juga tak bisa bermain kontra Belgia karena cedera pergelangan kaki yang dialaminya.

Kane menambah daftar cedera setelah Bukayo Saka lebih dulu pulang ke klubnya, Arsenal, akibat cedera hamstring. Selain itu, bintang Chelsea, Cole Palmer dan gelandang kawakan Ajax Amsterdam, Jordan Henderson, juga dipastikan absen melawan Richarlison dan kolega.

Southgate pun cukup geram karena tim asuhannya mengalami badai cedera yang menurutnya disebabkan oleh banyak faktor. Ia mengklain sebanyak sepertiga dari pemain yang ada dalam daftar pilihannya tak tersedia karena cedera.

“Tidak ada Kane, tidak ada Henderson, tidak ada Palmer untuk besok. Bukayo tiba karena masalah hamstring jadi tidak berlatih dan kembali, tapi semua orang siap bermain,” kata Southgate dilansir dari Independent, Sabtu (23/3/2024).

“Kane menabrak jaring dan itu memaksakan sesuatu pada pergelangan kakinya. Beberapa pemain pernah mengalami cedera, mungkin bermain terlalu banyak setelah kembali dari cedera, itu adalah banyak hal. Intensitas permainan dan menit tambahan bisa menjadi salah satu aspeknya,” tambah pria asal Inggris itu.

Halaman:
1 2
      
