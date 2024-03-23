Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marah-Marah Usai Vietnam Kalah dari Timnas Indonesia, Pengamat Sepakbola Vietnam Salahkan Philippe Troussier

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |11:11 WIB
Marah-Marah Usai Vietnam Kalah dari Timnas Indonesia, Pengamat Sepakbola Vietnam Salahkan Philippe Troussier
Timnas Vietnam takluk 0-1 dari Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

PENGAMAT sepakbola asal Vietnam, Doan Minh Xuong kecewa Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam– kalah 0-1 dari Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia pun marah-marah kepada pelatih Philippe Troussier yang dianggap menjadi penyebab utama Vietnam takluk di tangan Garuda.

Ya, Timnas Vietnam dikalahkan Indonesia 0-1 di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Gol semata wayang untuk skuad Garuda dicatatkan oleh Egy Maulana Vikri (52’). Kekalahan ini membuat The Golden Star turun ke posisi ketiga klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Hasil negatif ini membuat Timnas Vietnam menjadi sorotan para penggemar dan pakar. Minh Xuong mengatakan sangat marah melihat kekalahan The Golden Star dari Timnas Indonesia. Apalagi, dia mengetahui pasukan Philippe Troussier kesulitan menciptakan peluang.

Timnas Indonesia vs Vietnam (PSSI)

“Seperti kebanyakan fans, setelah menonton pertandingan, saya sangat marah, mematikan ponsel saya dan pergi tidur karena saya tidak ingin melihat informasi lebih lanjut tentang tim,” kata Minh Xuong dilansir dari Vn Express, Sabtu (23/3/2024).

“Saya kecewa karena Indonesia tidak punya sesuatu yang menarik, tapi Vietnam tidak bisa mendapatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/51/1662107/jelang-malaysia-open-2026-ganda-putra-tuan-rumah-akui-indonesia-jadi-ancaman-utama-kmz.webp
Jelang Malaysia Open 2026: Ganda Putra Tuan Rumah Akui Indonesia Jadi Ancaman Utama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/02/pierre_emerick_aubameyang.jpg
Skandal Piala Afrika 2025! Aubameyang Dicoret Pemerintah Gabon, Timnas Dibubarkan karena Memalukan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement