HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kevin Diks Siap Dinaturalisasi Setelah Sukai Unggahan Kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |08:17 WIB
Kevin Diks Siap Dinaturalisasi Setelah Sukai Unggahan Kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam?
Pemain keturunan Indonesia, Kevin Diks, saat bela FC Copenhagen. (Foto: Instagram/kevindiks2)
A
A
A

PEMAIN keturunan Indonesia, Kevin Diks terlihat menyukai salah satu unggahan kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam baru-baru ini. Lantas apakah hal tersebut menjadi kode bahwa pemain FC Copenhagen tersebut siap dinaturalisasi agar dapat membela Timnas Indonesia?

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia baru saja menang 1-0 atas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024. Itu merupakan laga matchday ketiga Grup F Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tak heran banyak unggahan kemenangan oleh akun instagram resmi PSSI dan Timnas Indonesia usai laga melawan Vietnam. Menarik dalam satu unggahan di mana Egy Maulana Vikri dan Marselino Ferdinan mengucapkan terima kasih atas dukungan para suporter, terpantau Kevin Diks ikut menyukai posting-an tersebut.

Tentunya pencinta sepakbola Tanah Air ikut senang Kevin Diks yang memiliki darah Maluku dari sang ibunda, Natasja Diks-Bakarbessy itu ikut memantau permainan Timnas Indonesia. Netizen pun menilai hal itu bisa menjadi sinyal bahwa sejatinya Kevin Diks berminat untuk membela Timnas Indonesia.

Kevin Diks like postingan soal Timnas Indonesia

Akan tetapi, nyatanya Kevin Diks sejauh ini belum dilirik PSSI. Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir pernah menjawab bahwa belum ada pembicaraan mengenai akan menaturalisasi pemain belakang serba bisa tersebut.

“Belum (naturisasi Kevin Diks),” jawaban Erick Thohir saat ditanya soal peluang Kevin Disk dinaturalisasi oleh PSSI, pada Desember 2023 lalu.

