Kalahkan Venezuela 2-1, Luciano Spalletti Belum Puas dengan Permainan Timnas Italia

FLORIDA - Luciano Spalletti mengaku belum puas meski Timnas Italia berhasil mengalahkan Venezuela di laga persahabatan. Sang pelatih menilai masih menemukan kelemahan Gli Azzurri -julukan Timnas Italia pada laga tersebut.

Timnas Italia menang berhasil mengalahkan Venezuela dengan skor 2-1. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Chase, Jumat (22/3/2024).

Luciano Spalletti mengatakan timnya masih ada kelemahan dalam laga itu meskipun meraih kemenangan. Kendati demikian, pola permainan yang dia siapkan sudah berjalan daan dimengerti para pemain.

"Bukan pertandingan yang brilian. Namun dalam beberapa momen sangat bagus," kata Luciano Spalletti dilansir dari Tuttomercato.

Mantan pelatih Napoli itu mengatakan Timnas Italia mendapatkan perlawanan ketat dari Venezuela. Namun, timnya bisa mengatasi tekanan itu dengan cukup tenang untuk meraih kemenangan.

"Mungkin dengan sedikit kesulitan, tetapi para pemain beradaptasi dengan banyak situasi," ucapnya.