HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Philippe Troussier Pastikan Timnas Vietnam Siapkan Strategi Khusus untuk Jamu Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |00:05 WIB
Philippe Troussier Pastikan Timnas Vietnam Siapkan Strategi Khusus untuk Jamu Timnas Indonesia
Timnas Vietnam akan menjamu Timnas Indonesia di My Dinh Stadium pada Selasa 26 Maret 2024 (Foto: VFF)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier mengatakan timnya akan menyiapkan strategi khusus untuk menjamu Timnas Indonesia di pertemuan kedua. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan gantian bertamu ke Stadion My Dinh, Selasa (26/3/2024).

The Golden Stars -julukan Vietnam- baru saja kalah 0-1 dari Timnas Indonesia pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Philippe Troussier mengatakan tim asuhannya akan melakukan perubahan skema permainan dalam laga selanjutnya. Hal itu agar Vietnam bisa mengatasi permainan Timnas Indonesia.

"Kami bisa menyusun formasi baru untuk laga kedua nanti," ucap Philippe Troussier di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Pelatih asal Prancis itu mengatakan timnya akan bermain lepas dalam laga nanti karena akan mendapatkan dukungan suporter dalam laga nantinya. Dia pastikan kemenangan adalah target utama dalam laga nanti.

"Kami main di kandang. Itu menjadi keuntungan bagi kami. Kami harus menang dalam laga nanti," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
