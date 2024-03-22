Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Indonesia Kagum Lihat Rumput Stadion My Dinh: Lebih Bagus ketimbang SUGBK!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |13:41 WIB
Masyarakat Indonesia Kagum Lihat Rumput Stadion My Dinh: Lebih Bagus ketimbang SUGBK!
Penampakan Stadion My Dinh jelang menjadi tuan rumah laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia. (Foto: TikTok/@conranconcon)
A
A
A

MASYARAKAT Indonesia kagum melihat kualitas rumput Stadion My Dinh yang akan menjadi venue laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Sejumlah netizen Tanah Air bahkan tak segan menyebut rumput Stadion My Dinh jauh lebih baik ketimbang rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang menggelar laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam semalam.

Stadion My Dinh dapat pujian netizen Indonesia. (Foto: TikTok/@conranconcon)

(Stadion My Dinh dapat pujian netizen Indonesia. (Foto: TikTok/@conranconcon)

“Mantap cuy rumputnya. Harus diakui sekarang rumput SUGBK kalah sama My Dinh. Apalagi ada Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen biar enak mainnya Timnas,” tulis akun @bobotoh1928, mengomentari postingan akun @conranconcon yang membagikan momen rumput Stadion My Dinh tengah menjalani perawatan.

“Bagus daripada GBK rumputnya,” singkat akun @vinividivici232.

Hanya saja, tidak semua pencinta sepakbola Tanah Air yang mengamini komentar di atas. Ada saja yang membela SUGBK.

“GBK buat kampanye mulu gimana enggak rusak,” tulis akun @ohmykeysha.

“Perawatan GBK cuma 1 bulan. Enggak terkelupas kayak Bukit Jalil saja sudah bagus,” sambung akun @lucky99572.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193221/john_herdman_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-E0vF_large.jpg
John Herdman Panggil 5 Pemain Diaspora untuk Comeback ke Timnas Indonesia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193168/danilson_soares_silva_siap_membela_timnas_indonesia_danilss10-QgS5_large.jpg
Danilson Soares Silva Siap Bela Timnas Indonesia meski Diincar Negara Peserta Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193153/john_herdman_berpotensi_membawa_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_dan_melaju_jauh_di_piala_asia_2027_fifacom-Cv0Z_large.jpg
Spesialis Turnamen, John Herdman Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026 dan Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193148/timnas_indonesia_kedapatan_lawan_sisa_di_fifa_series_2026_okezone-8Grb_large.jpg
Timnas Indonesia Kebagian Lawan Mudah di FIFA Series 2026, Negara Top Dunia Berkumpul di Selandia Baru!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/49/1662055/kalender-balap-motogp-2026-marc-marquez-cs-balapan-di-mandalika-oktober-gbb.webp
Kalender Balap MotoGP 2026: Marc Marquez Cs Balapan di Mandalika Oktober
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/04/marcus_rashford.jpg
Nasib Marcus Rashford di Barcelona Masih Abu-Abu! Ini 3 Bintang yang Terancam Hengkang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement