Masyarakat Indonesia Kagum Lihat Rumput Stadion My Dinh: Lebih Bagus ketimbang SUGBK!

MASYARAKAT Indonesia kagum melihat kualitas rumput Stadion My Dinh yang akan menjadi venue laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Sejumlah netizen Tanah Air bahkan tak segan menyebut rumput Stadion My Dinh jauh lebih baik ketimbang rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang menggelar laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam semalam.

(Stadion My Dinh dapat pujian netizen Indonesia. (Foto: TikTok/@conranconcon)

“Mantap cuy rumputnya. Harus diakui sekarang rumput SUGBK kalah sama My Dinh. Apalagi ada Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen biar enak mainnya Timnas,” tulis akun @bobotoh1928, mengomentari postingan akun @conranconcon yang membagikan momen rumput Stadion My Dinh tengah menjalani perawatan.

“Bagus daripada GBK rumputnya,” singkat akun @vinividivici232.

Hanya saja, tidak semua pencinta sepakbola Tanah Air yang mengamini komentar di atas. Ada saja yang membela SUGBK.

“GBK buat kampanye mulu gimana enggak rusak,” tulis akun @ohmykeysha.

“Perawatan GBK cuma 1 bulan. Enggak terkelupas kayak Bukit Jalil saja sudah bagus,” sambung akun @lucky99572.