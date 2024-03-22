Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Shin Tae-yong Istirahatkan Nadeo Argawinata di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |02:02 WIB
Alasan Shin Tae-yong Istirahatkan Nadeo Argawinata di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Nadeo Argawinata kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

ALASAN Shin Tae-yong istirahatkan Nadeo Argawinata di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia terungkap. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Nadeo mengalami cedera sehingga harus diistirahatkan.

Ya, Nadeo tidak masuk daftar skuad Timnas Indonesia saat melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 malam WIB. Shin Tae-yong menurunkan Adi Satryo sebagai kiper utama melawan Vietnam. Lantas, hal itu menjadi teka-teki.

Nadeo Argawinata

Shin Tae-yong pun mengungkapkan bahwa kiper Borneo FC itu memang mengalami sedikit cedera. Karena kondisi itu, juru taktik asal Korea Selatan tersebut pun memutuskan mengistirahatkan Nadeo.

“Soal Nadeo, memang ada cedera sedikit mulai dari di Borneo, jadi saya putuskan untuk mengistirahatkannya,” ungkap Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga, Kamis 21 Maret 2024.

Terlepas dari itu, Shin Tae-yong mengaku sangat senang Timnas Indonesia menang atas Vietnam. Eks pelatih Timnas Korea Selatan ini langsung menatap laga kedua kontra The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam.

“Saya sangat senang karena kita bisa menang lawan Vietnam, sangat bangga juga pada para pemain sudah bekerja keras. Ke depan kami akan bersiap untuk laga berikutnya agar bisa jadi pertandingan yang lebih keren antara Indonesia dan Vietnam,” tutur Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
