Philippe Troussier Angkat Topi untuk Kehebatan Timnas Indonesia Usai Kalahkan Vietnam 1-0

JAKARTA – Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, angkat topi untuk Timnas Indonesia usai sukses kalahkan timnya 1-0 dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia mengakui kehebatan Timnas Indonesia dalam laga tersebut.

Troussier mengaku sudah memprediksi Vietnam akan kesulitan menghadapi Timnas Indonesia. Menurutnya, Skuad Garuda berhasil mengantisipasi seluruh upaya serangan dari The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam.

(Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

“Kita tahu bahwa sejak awal laga tidak akan berjalan mudah, dan kami tidak terkejut melihat Indonesia, yang benar-benar bisa mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi di lapangan, dan kami tidak bisa melakukan hal yang sama,” kata Troussier dalam konferensi pers pascalaga, Kamis 21 Maret 2024.

Meski demikian, Troussier mengklaim Vietnam mampu mengontrol laga pada babak pertama. Namun, mantan pelatih Olympique Marseille itu menyesalkan timnya kesulitan untuk mencetak gol.

“Di babak pertama kami main bagus, mengontrol laga, dan Indonesia tidak memiliki peluang untuk menyerang, dan kami berada di posisi yang bagus, dan juga kami bisa menerapkan transisi dengan bagus, tapi kami tak bisa mencetak gol,” tutur Philippe Troussier.