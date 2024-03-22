Pelatih Fisik Persib Bandung Sebut Latihan Malam Lebih Efektif Selama Ramadhan

BANDUNG - Pelatih fisik Persib Bandung, Miro Petric, memastikan latihan malam yang diterapkan selama bulan Ramadhan lebih efektif ketimbang sore. Apalagi sebagian besar para pemainnya tengah menjalani ibadah puasa.

Terbukti, para pemain masih bisa bekerja maksimal dalam menjalani setiap program latihan yang diberikan. Padahal, sesi latihan baru dimulai pada pukul 20.30 WIB.

“Kami tak bisa menentukan mana yang lebih baik, tapi tim pelatih sudah berdiskusi dan bicara juga dengan pemain selama Ramadhan mereka tidak bisa minum dan itu akan menyulitkan ketika berlatih," ujar Petric, di Stadion Sidolig, Kota Bandung, Jumat (22/3/2024).

"Itu tentu akan melelahkan bagi mereka. Jadi tentu latihan jadi akan lebih efektif jika dilakukan di malam hari,” imbuhnya.

Pelatih fisik asal Kroasia itu memastikan perlu menyesuaikan dengan keadaan untuk memberikan program latihan kepada para pemainnya selama Ramadhan. Ini juga, lanjutnya, diterapkan saat dipercaya menangani klub yang berlaga di Liga Malaysia.

“Ya selama di Malaysia juga saya melatih malam hari, tapi di sana latihannya bisa di pukul 22.30 karena ada tradisi yang berbeda saat buka puasa,” aku Petric.