Momen Keren Jay Idzes Kelabui Penyerang Timnas Vietnam, Layak Jadi Pemain Terbaik di Laga Timnas Indonesia vs Golden Star?

MOMEN keren Jay Idzes kelabui penyerang Timnas Vietnam jadi sorotan. Berkat kinerja ciamiknya di sepanjang laga Jay Idzes pun dinilai sejumlah pihak layak sabet status pemain terbaik di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam.

Ya, pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia, Jay Idzes, baru saja menjalani debutnya membela skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis (21/3/2024). Dia dimainkan Shin Tae-yong sejak menit awal laga.

Peran Jay Idzes pun tak tergantikan hingga akhir pertandingan. Pasalnya, bek yang membela klub Serie B Italia, yakni Venezia, itu memang bekerja luar biasa.

Jay Idzes bisa bekerja dengan ciamik dan begitu tenang dalam menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia. Sejumlah penyelamatan penting bisa dilakukan Jay Idzes hingga gawang skuad Garuda tak kebobolan sama sekali.

Salah satu momen keren Jay Idzes dalam menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia pun ramai jadi sorotan. Pasalnya, dia sukses mengelabui pemain Timnas Vietnam.

Momen itu tepatnya terjadi di masa injury time babak kedua. Pada menit ke-90+1, Vietnam yang tengah tertinggal berusaha keras mencetak gol balasan sehingga terus berupaya membangun serangan.