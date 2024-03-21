Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Keren Jay Idzes Kelabui Penyerang Timnas Vietnam, Layak Jadi Pemain Terbaik di Laga Timnas Indonesia vs Golden Star?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |23:56 WIB
Momen Keren Jay Idzes Kelabui Penyerang Timnas Vietnam, Layak Jadi Pemain Terbaik di Laga Timnas Indonesia vs Golden Star?
Jay Idzes curi perhatian saat debut membela Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

MOMEN keren Jay Idzes kelabui penyerang Timnas Vietnam jadi sorotan. Berkat kinerja ciamiknya di sepanjang laga Jay Idzes pun dinilai sejumlah pihak layak sabet status pemain terbaik di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam.

Ya, pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia, Jay Idzes, baru saja menjalani debutnya membela skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis (21/3/2024). Dia dimainkan Shin Tae-yong sejak menit awal laga.

Jay Idzes

Peran Jay Idzes pun tak tergantikan hingga akhir pertandingan. Pasalnya, bek yang membela klub Serie B Italia, yakni Venezia, itu memang bekerja luar biasa.

Jay Idzes bisa bekerja dengan ciamik dan begitu tenang dalam menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia. Sejumlah penyelamatan penting bisa dilakukan Jay Idzes hingga gawang skuad Garuda tak kebobolan sama sekali.

Salah satu momen keren Jay Idzes dalam menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia pun ramai jadi sorotan. Pasalnya, dia sukses mengelabui pemain Timnas Vietnam.

Momen itu tepatnya terjadi di masa injury time babak kedua. Pada menit ke-90+1, Vietnam yang tengah tertinggal berusaha keras mencetak gol balasan sehingga terus berupaya membangun serangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193092/jay_idzes_bersama_emil_audero-SDBj_large.jpg
3 Pemain Timnas Indonesia Masuk Starting XI Versi Goalpost Asia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193077/jens_raven-FEw3_large.jpg
Tahun 2025 Tak Berjalan Manis, Jens Raven Siap Belajar dari Kegagalan demi Bangkit di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193064/john_herdman-49Bq_large.jpg
John Herdman Panggil Pemain Naturalisasi Tambahan Seharga Rp392 Miliar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192962/simak_jadwal_lengkap_timnas_indonesia_di_2026-SRA9_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di 2026: FIFA Series hingga Piala AFF!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/11/1661965/eks-pelatih-timnas-indonesia-patrick-kluivert-dukung-jordi-cruyff-jadi-dirtek-ajax-amsterdam-sng.webp
Eks Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Dirtek Ajax Amsterdam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/09/07/alexis_saelemaekers.jpg
AC Milan Berburu Pelapis Alexis Saelemaekers, Ini Kandidatnya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement