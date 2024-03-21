Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kiper Timnas Indonesia Adi Satryo Sambut Baik Cyrus Margono Sah Jadi WNI

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |10:50 WIB
Kiper Timnas Indonesia Adi Satryo Sambut Baik Cyrus Margono Sah Jadi WNI
Kiper Timnas Indonesia, Adi Satryo (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Kiper Timnas Indonesia, Adi Satryo, mengaku tidak masalah jika ada kiper naturalisasi di Skuad Garuda. Sebab, dia menilai hal tersebut bagus untuk memperketat persaingan di tim utama.

Sebagaimana diketahui, kiper Panathinaikos B, Cyrus Margono, telah melakukan melakukan pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI). Pengambilan sumpah itu dilakukan di Kanwil DKI, Kamis (21/3/2024).

Adi Satryo mengatakan kehadiran kiper naturalisasi akan memberikan warna baru. Dia pun akan berusaha meningkatkan kualitasnya agar tidak kalah bersaing untuk tetap berada di skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia-.

"Justru itu bisa memotivasi saya kedepannya lebih kencang lagi, lebih keras lagi latihannya dan terus bekerja keras agar persaingannya semakin sehat dan berjalan dengan baik," kata Adi belum lama ini di Jakarta.

Lebih lanjut, kiper PSIS Semarang itu mengatakan keinginannya bukan hanya bertahan di Timnas Indonesia. Akan tetapi, dia juga ingin menjadi kiper utama tim asuhan Shin Tae-yong, kelak.

"Ya pasti ada (ingin menjadi kiper utama)," ujarnya.

