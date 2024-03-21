Hokky Caraka Yakin Timnas Indonesia Menang Kandang-Tandang vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Hokky Caraka saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)

JAKARTA - Hokky Caraka optimistis Timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam dalam laga kandang dan tandang. Penggawa PSS Sleman itu menilai Skuad Garuda sudah sepenuhnya siap untuk menghadapi The Golden Stars.

Kedua tim akan saling berhadapan di fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (21/3/2024) dan di Stadion Nasional My Dình, Selasa (26/3/2024).

Hokky Caraka mengatakan paling terpenting Skuad Garud -julukan Timnas Indonesia harus meraih hasil maksimal dalam laga di SUGBK. Hal itu agar timnya percaya diri saat berlaga di kandang Vietnam nanti.

"Pasti kami sangat yakin meraih poin di Indonesia dan Hanoi. Jadi, kami berharap besar di pertandingan besok," kata Hokky Caraka di Jakarta belum lama ini.

Pemain berposisi penyerang itu mengatakan tidak ambil pusing ada pemain Vietnam yang menilai permainan Timnas Indonesia tidak terpola. Dia menilai pembuktian di lapangan dan bukan lewat perkataan.

"Biasa aja sih karena statement pemain cuma di media, kita buktikan saja di lapangan," ujarnya.