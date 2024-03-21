Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Shin Tae-yong Ingin Timnas Indonesia Tak Selalu Berlari Cepat tapi Contek Cara Bermain Lionel Messi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |10:02 WIB
Kisah Shin Tae-yong Ingin Timnas Indonesia Tak Selalu Berlari Cepat tapi Contek Cara Bermain Lionel Messi
Shin Tae-yong meminta para pemain Timnas Indonesia untuk mengikuti cara bermain Lionel Messi. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Shin Tae-yong pernah meminta pemain Timnas Indonesia tak selalu berlari cepat. Ia ingin para pemain bisa meniru cara bermain Lionel Messi. Dengan begitu, mereka dapat memainkan sepakbola yang indah dan juga mematikan.

Kehadiran Shin Tae-yong di Timnas Indonesia memang memberikan banyak perubahan signifikan. Dimulai dari kedisiplinan, pelatih asal Korea Selatan itu memaksa para pemain untuk selalu menjaga pola makan dan menambah jam latihan mandiri.

Shin Tae-yong

Dari segi mentalitas, Shin Tae-yong juga membuat mental para pemain Timnas Indonesia menjadi lebih tangguh. Hal ini terbukti dari bagaimana penggawa skuad Garuda yang sudah tidak lagi gentar menghadapi tim-tim besar dunia.

Terakhir, Shin Tae-yong juga memberi perubahan signifikan kepada gaya permainan Timnas Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun menyulap permainan skuad Garuda menjadi jauh lebih indah dan variatif.

Di masa lalu, permainan Timnas Indonesia menitikberatkan pada kemampuan fisik. Para pemain dipaksa berlari dengan cepat sepanjang 90 menit permainan.

Namun, di bawah arahannya, Shin Tae-yong tidak menginginkan gaya permainan Timnas Indonesia yang hanya tahu berlari. Ia ingin para pemain meniru cara bermain seorang Lionel Messi, yakni simpel namun presisi.

