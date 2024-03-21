Momen Berkelas Pratama Arhan Bukakan Pintu Bus untuk Nathan Tjoe-A-On, Langsung Jadi Sorotan!

MOMEN berkelas Pratama Arhan bukakan pintu bus untk Nathan-Tjoe-A-On menarik untuk di bahas. Netizen di dunia maya pun menyoroti sikap eks penggawa Tokyo Verdy tersebut.

Momen Arhan membukakan pintu bus untuk Nathan Tjoe-A-On terjadi beberapa waktu lalu. Kemungkinan besar saat para penggawa Skuad Garuda hendak menggelar latihan di Senayan, Jakarta.

Sebuah video di media sosial TikTok memperlihatkan Pratama Arhan yang berjalan bersama Nathan Tjoe-A-On menuju bus pemain. Dengan sikap gentle, Arhan langsung membukakan pintu untuk rekan setimnya itu.

Hebatnya lagi, Arhan juga mempersilahkan Nathan Tjoe-A-On. Sempat terjadi obrolan sesaat, pemai Heerenveen itu pun langsung naik ke bus diikuti Pratama Arhan yang berjalan di belakangnya.

Aksi Pratama Arhan ini pun mendapat sorotan dari banyak warganet. Mereka memuji sikap Arhan yang mempersilahkan Nathan untuk masuk lebih dulu ke bus.

"Nah gini kan enak semua berbaur nambahin Chemistry," tulis akin R13Football