HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Tips Jaga Kebugaran Versi Beckham Putra agar Kuat Bermain Selama Ramadhan

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |03:45 WIB
Ini Tips Jaga Kebugaran Versi Beckham Putra agar Kuat Bermain Selama Ramadhan
Pemain Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha. (Foto: Instagram/beckham_put7)
BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha memiliki tips jitu untuk menjaga kebugaran selama bulan suci Ramadhan. Sebagai pesepakbola, ia memang harus profesional lantaran harus tetap berlatih disaat harus menjalani ibadah puasa.

Tentu berpuasa di bulan Ramadhan selalu menjadi tantangan tersendiri untuk para atlet. Untungnya, Beckham sudah tahu cara untuk menjaga kebugaran selama Ramadhan.

Ya, para atlet termasuk Beckham membutuhkan energi yang cukup untuk berlatih dan menjaga stamina demi mendapatkan performa yang terbaik.

Apalagi, Persib Bandung memiliki tiga agenda pertandingan selama Ramadhan. Sebelumnya melawan Persikabo 1973, lalu melawan Bhayangkara FC dan terakhir melawan Persita Tangerang.

Namun, Beckham mengaku memiliki tips atau cara agar ibadah puasanya berjalan dengan lancar dan tetap maksimal saat berlatih maupun bertanding bersama Persib di Liga 1 2023-2024.

Beckham Putra

“Tentunya kita harus bisa mengoptimalkan. Kapan waktunya istirahat, kapan waktunya untuk bisa adaptasi cuaca juga,” kata Beckham di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis (21/3/2024).

