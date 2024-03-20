Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Timnas Indonesia vs Vietnam: Sandy Walsh Percaya Garuda Bakal Kesulitan Tumbangkan Golden Star Warriors

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |22:32 WIB
Prediksi Timnas Indonesia vs Vietnam: Sandy Walsh Percaya Garuda Bakal Kesulitan Tumbangkan <i>Golden Star Warriors</i>
Pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Sandy Walsh, memprediksikan skuad Garuda bakal kesulitan menumbangkan Vietnam saat kedua tim bentrok di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sandy berkata seperti itu karena tahu betul Vietnam kerap memberikan perlawanan yang keras setiap kali berjumpa Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di SUGBK di laga lanjutan putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Kamis (21/3/2024) malam WIB. Kemudian, Skuad Garuda akan bertandang ke My Dinh National Stadium, Selasa (26/3/2024) mendatang.

Sementara Timnas Indonesia dan Vietnam akan sama-sama mengincar kemenangan dalam laga nanti. Sebab, dua kemenangan akan menjaga asa untuk bisa melaju ke putaran berikutnya.

Saat ini, Timnas Indonesia sedang menempati posisi juru kunci di Grup F dengan satu poin dari dua laga. Sedangkan, Vietnam ditempat kedua dengan tiga poin.

Sandy Walsh bersama Shin Tae-yong

Menjelang laga nanti, Sandy Walsh pun menyadari Timnas Indonesia dan Vietnam memiliki rivalitas dan terlihat ketatnya pertandingan di Piala Asia 2023. Bahkan, ia menyadari dua laga nanti pun akan sangat penting bagi Timnas Indonesia dan Vietnam.

"Kami tahu bahwa ada rivalitas antara kami dan Vietnam, termasuk saat di Piala Asia. Kami tahu hal itu, kami tahu seberapa pentingnya pertandingan ini," kata Sandy Walsh di press conference, Rabu (20/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/51/1661547/bwf-proteksi-ranking-gregoria-mariska-selama-satu-tahun-qyu.webp
BWF Proteksi Ranking Gregoria Mariska Selama Satu Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/roberto_carlos.jpg
Roberto Carlos Jalani Operasi Jantung Darurat, Begini Kondisi sang Legenda Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement