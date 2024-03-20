Prediksi Timnas Indonesia vs Vietnam: Sandy Walsh Percaya Garuda Bakal Kesulitan Tumbangkan Golden Star Warriors

JAKARTA - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Sandy Walsh, memprediksikan skuad Garuda bakal kesulitan menumbangkan Vietnam saat kedua tim bentrok di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sandy berkata seperti itu karena tahu betul Vietnam kerap memberikan perlawanan yang keras setiap kali berjumpa Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di SUGBK di laga lanjutan putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Kamis (21/3/2024) malam WIB. Kemudian, Skuad Garuda akan bertandang ke My Dinh National Stadium, Selasa (26/3/2024) mendatang.

Sementara Timnas Indonesia dan Vietnam akan sama-sama mengincar kemenangan dalam laga nanti. Sebab, dua kemenangan akan menjaga asa untuk bisa melaju ke putaran berikutnya.

Saat ini, Timnas Indonesia sedang menempati posisi juru kunci di Grup F dengan satu poin dari dua laga. Sedangkan, Vietnam ditempat kedua dengan tiga poin.

Menjelang laga nanti, Sandy Walsh pun menyadari Timnas Indonesia dan Vietnam memiliki rivalitas dan terlihat ketatnya pertandingan di Piala Asia 2023. Bahkan, ia menyadari dua laga nanti pun akan sangat penting bagi Timnas Indonesia dan Vietnam.

"Kami tahu bahwa ada rivalitas antara kami dan Vietnam, termasuk saat di Piala Asia. Kami tahu hal itu, kami tahu seberapa pentingnya pertandingan ini," kata Sandy Walsh di press conference, Rabu (20/3/2024).