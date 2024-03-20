Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Instagram Bek Kontroversial Timnas Vietnam Do Duy Manh Diserang Netizen Usai Menyindir Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |22:02 WIB
Instagram Bek Kontroversial Timnas Vietnam Do Duy Manh Diserang Netizen Usai Menyindir Timnas Indonesia
Pemain Timnas Vietnam, Do Duy Manh. (Foto: Instagram/duymanh2909)
AKUN media sosial instagran bek kontroversial Timnas Vietnam, Do Duy Manh diserang oleh netizen Tanah Air usai menyindir Timnas Indonesia. Lucunya, padahal Do Duy Manh sendiri tak dibawa skuad Timnas Vietnam untuk menghadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Seperti yang diketahui, Vietnam akan bertamu ke markas Timnas Indonesia dalam rangka menjalani matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Untuk menghadapi laga tersebut, pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier hanya membawa 28 pemain.

Dari 28 pemain itu, tidak ada nama bek klub papan atas Liga Vietnam, Hanoi FC, yakni Do Dun Manh. Padahal, awalnya bek kontroversial itu masuk ke dalam daftar 33 pemain Vietnam yang dipersiapkan untuk menghadapi Timnas Indonesia.

Menurut laporan dari media asal Vietnam, Soha VN, Do Duy Manh dicoret Troussier karena dianggap kondisinya tidak fit untuk dipanggil. Jadi, alasan itulah yang membuat bek berusia 27 tahun itu absen pada laga Timnas Indonesia vs Vietnam yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, besok.

Do Duy Manh

Lucunya meski tidak ikut rombongan Vietnam ke Jakarta, Do Duy Manh tetap mendapatkan perhatian pencinta sepakbola Tanah Air. Hal itu tak terlepas dari pernyataan menyindir Do Duy Manh terhadap Timnas Indonesia.

Do Duy Manh tepatnya meledek dengan mengatakan Vietnam bingung, apakah akan melawan Timnas Indonesia atau Timnas Belanda. Sindiran itu disampaikan Do Duy Manh lantaran kaget mendengar Garuda sudah menaturalisasi banyak pemain, terutama pesepakbola berdarah Belanda-Indonesia.

