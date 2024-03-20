Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beda Omongan Pelatih Timnas Vietnam di Konferensi Pers Jelang Laga vs Timnas Indonesia dan di Vietnam

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |12:45 WIB
Beda Omongan Pelatih Timnas Vietnam di Konferensi Pers Jelang Laga vs Timnas Indonesia dan di Vietnam
Philippe Troussier saat memimpin sesi latihan Timnas Vietnam di lapangan ABC Senayan. (Foto: The Thao 247)
PELATIH Timnas Vietnam, Philippe Troussier, tidak gentar meskipun Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dipastikan full suporter Timnas Indonesia. Ia memastikan Timnas Vietnam akan bermain baik dan yakin Timnas Vietnam bakal membobol gawang Timnas Indonesia.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Kedua tim sama-sama memburu kemenangan demi membuka peluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Vietnam sudah berlatih di Lapangan ABC Senayan. (Foto: Facebook VFF)

Setelah melalui dua pertandingan, Timnas Vietnam duduk di posisi dua dengan tiga angka. Sementara itu, Timnas Indonesia berada di posisi empat klasemen dengan satu angka, terpaut lima poin dari Irak di puncak.

Nantinya, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Supaya setidaknya dapat finis dua besar, Philippe Troussier menargetkan hasil positif kepada Timnas Vietnam dalam empat laga tersisa.

“Gelora Bung Karno besok akan full, namun kami siap menghadapi pertandingan besok baik secara fisik maupun mental. Saya sudah setahun menangani Timnas Vietnam, sehingga sudah saatnya para pemain menyerap filosofi saya,” kata Philippe Troussier dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Selasa 19 Maret 2024.

“Meski hasil di Piala Asia 2023 tidak sesuai harapan, kami mendapatkan poin positif di sana. Kami pasti bisa mencetak gol melawan Indonesia. Seluruh tim dalam kepercayaan diri yang tinggi,” lanjut pria asal Prancis ini.

