HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Sempat Dikritik, Jersey Anyar Timnas Indonesia Tuai Pujian Usai Resmi Diluncurkan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |03:36 WIB
Meski Sempat Dikritik, Jersey Anyar Timnas Indonesia Tuai Pujian Usai Resmi Diluncurkan
Jersey anyar Timnas Indonesia mendapatkan kritikan dan pujian usai resmi diluncurkan. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Jersey terbaru Tim Nasional (Timnas) Indonesia saat ini ramai mendapatkan kritikan dari para pencinta sepakbola Tanah Air. Namun, perlahan muncul pujian terhadap jersey yang disponsori oleh brand lokal, Erspo tersebut usai resmi diluncurkan.

Awalnya, bocoran jersey Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- mendapatkan kritikan pedas netizen Indonesia. Namun, setelah rilis ternyata berbalik menjadi pujian detail yang dimiliki jersey itu.

Jersey teranyar itu memiliki detail menarik dengan menampilkan corak rajutan khas Indonesia. Hal itu menjadi nilai tambah jersey yang akam digunakan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut.

Warganet pun langsung merespons positif jersey tersebut lewat komentar di akun Instagram @erspo, Senin (18/3/2024). Detail motif dalam jersey itu yang memberikan warna lain.

Jersey Anyar Timnas Indonesia

"Keren berkelas jika dilihat langsung realnya, bahan gradasi rajut yang ditonjolkan," komentar akun @alieenliem di Instagram @erspo, Rabu (20/3/2024).

Tidak hanya itu, media sosial X, bahasan soal jersey timnas bahkan menjadi trending topik yang merajai lini masa. Keyword KostumTimnas BuatanMilenial, JerseyGaruda YangTerbaik, dan tagar #JerseyTimnasGaruda menjadi topik utama yang mayoritas berisi apresiasi dari warganet, terutama akun bercentang biru.

